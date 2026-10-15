Vietnam y Australia buscan traducir el impulso político en cooperación concreta

Sídney (VNA) - El Instituto de Políticas Australia-Vietnam (AVPI) celebró hoy su conferencia anual de 2026 en Sídney, con la participación de representantes gubernamentales, empresas y académicos de ambos países para debatir medidas destinadas a profundizar la cooperación bilateral y convertir los compromisos políticos en iniciativas concretas.



El encuentro tuvo lugar tras la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia en agosto de 2026, que dio un nuevo impulso a la asociación estratégica integral entre ambos países, y en vísperas de la celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027 en Vietnam.



Las sesiones abordaron la diplomacia, el comercio, la inversión, la transformación digital, el desarrollo de recursos humanos, la cooperación regional y las oportunidades vinculadas a APEC 2027. El debate se centró en cómo traducir los marcos políticos y estratégicos en programas que beneficien a las empresas y los ciudadanos de ambos países.



En la apertura, Le Thu Huong, presidenta del Consejo Asesor del AVPI, afirmó que Australia tiene una oportunidad para participar más activamente en el desarrollo y las reformas económicas de Vietnam. Los esfuerzos del país asiático por mejorar el entorno de inversión, desarrollar un centro financiero internacional y preparar APEC 2027 abren nuevas posibilidades para las empresas e inversores australianos.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) al margen de la conferencia, Le Thu Huong señaló que simplificar los procedimientos administrativos, facilitar las actividades empresariales y acelerar las reformas sectoriales ayudaría a Vietnam a atraer capital internacional en un contexto de creciente competencia por las inversiones. También destacó la importancia de ampliar las redes de socios fiables ante la incertidumbre económica y geopolítica mundial.



Por su parte, Peggy O’Neal, presidenta del Consejo de la Universidad RMIT y recientemente nombrada por el Gobierno federal australiano como nueva representante empresarial de Australia para Vietnam, afirmó que los vínculos bilaterales se han consolidado durante décadas gracias a la educación, la migración, el comercio y la inversión. No obstante, consideró que los intercambios comerciales y las inversiones aún no han alcanzado todo su potencial.



O’Neal instó a las empresas australianas a conocer mejor las oportunidades en Vietnam y a las vietnamitas a considerar Australia no solo como un mercado, sino también como socio en capital, educación, tecnología y conocimientos especializados. Entre las prioridades mencionó el impulso de las inversiones en ambas direcciones, el aprovechamiento de las oportunidades de APEC 2027 y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos. Añadió que las necesidades de Vietnam en capital, capacidades profesionales, tecnología e infraestructuras coinciden con las fortalezas de Australia.



Desde la perspectiva de las autoridades locales, Anoulack Chanthivong, ministro de Industria y Comercio de Nueva Gales del Sur, destacó la creciente importancia de Vietnam para Australia y su estado, así como las oportunidades en comercio, inversión, educación, ciencia, tecnología e innovación.

Anoulack Chanthivong, ministro de Industria y Comercio de Nueva Gales del Sur, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

La embajadora de Australia en Vietnam, Gillian Bird, subrayó la necesidad de traducir los compromisos de alto nivel en proyectos concretos. También señaló que la resiliencia económica no significa aislamiento, sino que debe sustentarse en el comercio abierto, la diversificación de socios y el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio compartidos por ambos países.



El cónsul general de Vietnam en Sídney, Nguyen Thanh Tung, destacó el papel de las representaciones diplomáticas para conectar empresas, universidades, institutos de investigación y socios locales. Entre las áreas prioritarias mencionó la diversificación del comercio y la inversión, la energía, la transición verde, la ciencia y la tecnología y el desarrollo de recursos humanos.



De cara a APEC 2027, Craig Emerson, presidente del Centro de Estudios de APEC de Australia, señaló que ambos países pueden aprovechar el foro para promover iniciativas concretas de cooperación y contribuir al comercio abierto y a la integración económica regional.



Los participantes también destacaron la transformación digital, el desarrollo de capacidades, la seguridad de los flujos de datos y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas como ámbitos que requieren mayor atención. Asimismo, subrayaron que la confianza, el conocimiento mutuo, la adaptación a las diferencias culturales y una perspectiva de inversión a largo plazo son fundamentales para establecer relaciones empresariales duraderas.



El AVPI, que cuenta con centros de actividad en Melbourne y Hanoi y una red de más de 40 socios académicos, continuará facilitando el diálogo entre responsables políticos, empresas, académicos y organizaciones sociales para convertir las oportunidades bilaterales en iniciativas de cooperación prácticas y sostenibles./.