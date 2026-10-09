Política

Actualidad: Vietnam y Panamá acuerdan impulsar una nueva etapa de cooperación bilateral

Vietnam y Panamá acordaron fortalecer sus relaciones de amistad y cooperación, con especial énfasis en la economía, el comercio y la inversión, durante la visita oficial a Vietnam del presidente panameño, José Raúl Mulino.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 02 al 8 de octubre de 2026.

  • Presidente de Panamá realiza visita oficial a Vietnam
  • Vietnam aborda la seguridad marítima y el orden regional en la 18.ª Conferencia sobre el Mar del Este
  • VNA y Partido del Trabajo de México presentan libro sobre artículos y discursos del líder vietnamita
  • PIB de Vietnam crece 9,95% en el tercer trimestre
  • Vietnam recibe más de 17,7 millones de visitantes internacionales en nueve meses

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