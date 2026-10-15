Turismo

Ciudad Ho Chi Minh promueve el turismo mediante experiencias inmersivas

El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh lanzó recientemente un programa de comunicación y promoción turística que vincula la identidad de marca del destino con una diversa oferta de productos, servicios y experiencias reales.

Los delegados llevan a cabo la ceremonia de lanzamiento de la campaña de comunicación y promoción turística "Ciudad Ho Chi Minh: experiencias vibrantes". Foto: quandoinhandan
Los delegados llevan a cabo la ceremonia de lanzamiento de la campaña de comunicación y promoción turística "Ciudad Ho Chi Minh: experiencias vibrantes". Foto: quandoinhandan

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh lanzó recientemente un programa de comunicación y promoción turística que vincula la identidad de marca del destino con una diversa oferta de productos, servicios y experiencias reales.

El programa “Ciudad Ho Chi Minh: vibrante en cada experiencia” se centra en varias iniciativas clave, entre ellas: estandarizar la identidad de marca turística de la ciudad; desarrollar cinco líneas principales de productos turísticos; implementar plataformas digitales para asistir a los visitantes durante todo su viaje; conectar los distintos destinos a través de la campaña “Recorrido de registro en la Ciudad Ho Chi Minh: 360 grados de vitalidad”; organizar actividades basadas en experiencias junto a embajadores de comunicación; y presentar el galardón “Ho Chi Minh City Vibrant Award 2026”.

Estas iniciativas buscan renovar la forma en que la ciudad construye y promociona su marca turística, creando una imagen unificada, distintiva y competitiva, al tiempo que se pone de relieve la diversidad de sus destinos, productos y experiencias para los visitantes.

El Departamento subrayó que una promoción turística eficaz debe fundamentarse en la calidad real de los destinos. Cada mensaje promocional debe reflejar la calidad de los productos y servicios, así como el compromiso de los proveedores; a su vez, las experiencias positivas de los visitantes contribuyen a fortalecer la reputación turística de la ciudad.

Se espera que este programa logre una mejor integración entre las actividades promocionales, el desarrollo del mercado y la construcción de marca, junto con mejoras en la calidad de los destinos.

Asimismo, busca enriquecer las experiencias de los visitantes, fomentar un mayor gasto y aumentar los ingresos turísticos, ayudando a que el turismo se convierta en un sector económico de mayor valor y realice una contribución más significativa al desarrollo de la ciudad.

Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo municipal, señaló que la innovación en la comunicación turística debe ir de la mano con mejoras en la calidad del servicio, siendo la satisfacción y la confianza de los visitantes los indicadores clave del éxito.

El funcionario instó a las empresas, los gestores de destinos y los socios colaboradores a respaldar el programa ofreciendo productos de calidad, promociones significativas, información clara y un servicio atento.

Del mismo modo, se invitó a los medios de comunicación, los embajadores de comunicación y los creadores de contenido a dar a conocer los atractivos singulares de la ciudad mediante información precisa, relatos cautivadores y recomendaciones de viaje útiles.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Ciudad Ho Chi Minh recibió a más de 8,5 millones de visitantes internacionales y cerca de 40 millones de turistas nacionales, generando unos ingresos turísticos superiores a los 10,8 mil millones de dólares. La ciudad tiene como objetivo atraer a 11 millones de visitantes internacionales y 50 millones de turistas nacionales, y obtener 12,69 mil millones de dólares en ingresos por turismo en 2026./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #promoción turística #Nueva era
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