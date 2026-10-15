Ciudad Ho Chi Minh refuerza prevención ante el aumento de casos de gripe A

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh registró más de 34.600 casos de enfermedades respiratorias agudas durante la primera semana de octubre, un 64% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores, lo que llevó a las autoridades sanitarias a reforzar las recomendaciones de prevención.



El Centro para el Control de Enfermedades de Ciudad Ho Chi Minh (HCDC) informó que los análisis de muestras detectaron 151 casos positivos de gripe en una semana, con predominio de la gripe A. La variante A/H1N1 de 2009 representó 116 muestras, cerca del 77% del total.



Según las autoridades sanitarias, el cambio estacional y el regreso de los estudiantes a las aulas favorecen la propagación de los virus respiratorios. Ante la previsión de que los casos se mantengan elevados, el HCDC continúa vigilando los agentes patógenos respiratorios mediante la recogida de muestras en 29 centros sanitarios, incluidos hospitales y centros médicos regionales, además del seguimiento de los brotes comunitarios.



Las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Las personas mayores y quienes padecen enfermedades subyacentes deben extremar las precauciones debido al mayor riesgo de complicaciones.



Quienes presenten síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o secreción nasal deben usar mascarilla, limitar el contacto cercano con otras personas y acudir a un centro sanitario para recibir orientación médica. También se recomienda la vacunación anual contra la gripe, conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias./.

VNA