Salud

Vietnam impulsa desarrollo integral y moderno de la medicina tradicional

Vietnam aprueba una estrategia nacional para modernizar la medicina tradicional hasta 2030, impulsar la investigación y la producción de medicamentos naturales y ampliar su integración internacional hasta 2045.

Para 2030, el país aspira a cubrir con producción nacional al menos el 20% de sus necesidades de plantas medicinales y otros insumos. (Foto: VNA)
Para 2030, el país aspira a cubrir con producción nacional al menos el 20% de sus necesidades de plantas medicinales y otros insumos. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra vietnamita Pham Thi Thanh Tra firmó la Decisión N.º 1976/QD-TTg, por la que se aprueba la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Medicina Tradicional hasta 2030, con visión hacia 2045, destinada a consolidar esta disciplina como un componente clave del sistema sanitario nacional.

La estrategia contempla el desarrollo coordinado de los servicios de consulta y tratamiento, la formación, la investigación científica, la tecnología, el suministro de materias primas medicinales y la industria farmacéutica basada en productos naturales. También busca impulsar un sector médico-farmacéutico tradicional de alto valor añadido que contribuya al desarrollo de la economía de la salud, el turismo médico y la proyección internacional de la medicina tradicional vietnamita.

Para 2030, Vietnam se propone que todas las provincias y ciudades cuenten con un hospital de medicina tradicional y que el 70% de estos centros dispongan de al menos 300 camas. Asimismo, los tratamientos basados en la medicina tradicional o su combinación con la medicina moderna deberán representar al menos el 10% de las atenciones en el nivel especializado, el 20% en el nivel básico y el 30% en la atención primaria. Todos los puestos de salud comunales deberán tener capacidad suficiente para ofrecer estos servicios.

En cuanto al suministro de materias primas, el país aspira a cubrir con producción nacional al menos el 20% de sus necesidades de plantas medicinales y otros insumos. El valor de la producción de materias primas, medicamentos tradicionales y fitoterapéuticos deberá crecer al menos un 10% anual, al igual que las exportaciones de estos productos, cuya tasa media de crecimiento prevista es también del 10%.

En materia de investigación e innovación, la estrategia fija el objetivo de aumentar al menos un 15% el número de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación relacionados con la medicina y la farmacia tradicionales. Además, todos los programas universitarios de ciencias de la salud deberán incorporar asignaturas sobre esta disciplina.

Vietnam también prevé digitalizar al menos el 70% de los conocimientos médicos tradicionales investigados, recopilados y verificados, así como desarrollar 30 productos derivados de plantas medicinales y medicamentos tradicionales que puedan consolidarse como marcas nacionales.

Para 2035, el 90% de los hospitales a nivel provincial y municipal de medicina tradicional deberá contar con al menos 300 camas, y cada región socioeconómica dispondrá de un hospital de nivel especializado en esta disciplina.

La proporción de atenciones que utilicen la medicina tradicional, sola o combinada con la moderna, deberá alcanzar el 15% en el nivel especializado, el 25% en el básico y el 40% en la atención primaria. La autosuficiencia nacional en materias primas en este ámbito deberá situarse, como mínimo, en el 25%.

Con el horizonte de 2045, Vietnam aspira a contar con un sistema de medicina tradicional integral, moderno e internacionalmente integrado, imbuido de la identidad nacional y con una posición destacada en la región y el mundo. La combinación de la medicina tradicional y la moderna deberá convertirse en una práctica habitual, mientras que la industria farmacéutica basada en productos naturales se consolidará como un sector de alto valor añadido y competitividad internacional.

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia establece nueve grupos de tareas y soluciones centrados en perfeccionar el marco institucional y regulatorio, formar recursos humanos altamente calificados, promover la investigación científica y la transformación digital, preservar y poner en valor el patrimonio médico y cultural tradicional, desarrollar marcas nacionales y ampliar la cooperación internacional.

Además, se dará prioridad a la modernización de las infraestructuras y los equipos hospitalarios, el fortalecimiento de la atención primaria, el desarrollo de modelos de cuidado de la salud sin fármacos y la normalización de las guías profesionales y los procedimientos técnicos para integrar la medicina tradicional con la moderna en todo el país./.

VNA
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