Primer ministro dialoga con jóvenes sobre emprendimiento y tecnología

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, dialogó hoy con representantes de la juventud sobre el emprendimiento, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo científico y tecnológico, en un contexto de rápidos cambios del mercado laboral por la inteligencia artificial (IA), la automatización y la transformación digital.



El encuentro, organizado por el Ministerio del Interior y la Oficina del Gobierno en coordinación con la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, reunió a 300 delegados representantes de los más de 21 millones de jóvenes del país, junto con dirigentes de ministerios y organismos. Asistieron también la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra y otros representantes del Frente de la Patria de Vietnam y de la Unión de Jóvenes.



Mejorar el empleo y las competencias profesionales



Durante el diálogo, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, informó que la tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 9,07% en el tercer trimestre de 2026, frente al 2,22% de la población general. Alrededor de 1,6 millones de jóvenes no tienen empleo, no estudian ni participan en programas de formación, lo que representa el 11,2% del total de este grupo.



Entre las principales causas mencionó el desajuste entre la formación y las necesidades del mercado laboral, las dificultades de acceso a la orientación profesional y las limitaciones de experiencia y competencias, especialmente en zonas remotas y regiones habitadas por minorías étnicas.



Para abordar esta situación, el Ministerio del Interior promueve la formación profesional y tecnológica, la creación de empleos estables y una mejor conexión entre la oferta y la demanda laboral mediante bases de datos y servicios de intermediación. También aplica políticas destinadas a aumentar la productividad y generar empleo sostenible en distintas regiones del país.



Impulsar la investigación científica juvenil



La doctora Dang Thi Le Hang, investigadora del Instituto de Tecnología Avanzada de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, preguntó cómo ampliar las oportunidades de participación de los jóvenes científicos en proyectos estratégicos y mejorar los mecanismos de financiación y evaluación.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, destacó las ayudas de casi 39 mil dólares anuales durante tres años para doctorandos destacados. Señaló que la proporción de solicitudes al programa de investigación básica aumentó del 31% en 2024 al 46% en 2025 y al 67% en 2026.



Asimismo, anunció que Vietnam y Rusia prevén invitar a 50 jóvenes científicos vietnamitas a participar en el Congreso Mundial de Jóvenes Científicos organizado por Rusia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha puesto en marcha un programa de apoyo a la aplicación de la IA en pequeñas y medianas empresas, con ayudas de hasta 116 mil dólares para desarrollar soluciones que mejoren la productividad y la calidad.



Vu Hai Quan aconsejó a los jóvenes anticiparse a las tendencias tecnológicas, perseverar en su formación, construir redes de colaboración y elaborar planes de acción concretos para contribuir al desarrollo nacional.

El primer ministro Le Minh Hung entrega regalos a los jóvenes destacados. (Foto: VNA)



Ampliar las fuentes de financiación para emprender



En respuesta a una pregunta de Nguyen Thuy Chi, cofundadora y subdirectora de la empresa Cham Vao Xanh, sobre la diversificación de la financiación para jóvenes emprendedores, el viceministro de Finanzas Ta Anh Tuan destacó la necesidad de crear un entorno empresarial favorable, reducir costes y facilitar el acceso al capital.



En el marco de la Resolución No. 68-NQ/TW sobre el desarrollo de la economía privada, el Ministerio de Finanzas ha propuesto medidas fiscales y financieras para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, incluidos cambios en los umbrales de ingresos exentos de impuestos para los negocios familiares y reducciones fiscales para determinados sujetos con ingresos anuales inferiores a 10 mil millones de dongs (386 mil dólares).



El Ministerio también ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, que será examinado en octubre de 2026. La propuesta busca simplificar los procedimientos, facilitar el acceso al capital y reforzar los vínculos entre empresas emergentes, inversores y grandes compañías.



Ta Anh Tuan afirmó que el objetivo es crear condiciones favorables para que los jóvenes establezcan empresas competitivas, generen empleo y amplíen su presencia en los mercados regionales e internacionales./.