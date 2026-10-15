Efectúan homenaje póstumo a 120 restos de mártires en Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) - La Comisión Directiva 515 de la ciudad de Can Tho celebró hoy una ceremonia de homenaje a los restos de 120 mártires, recuperados por equipos especializados en las comunas de Dong Phuoc y Thoi Lai.



A la ceremonia asistieron Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam; el coronel general Nguyen Van Gau, viceministro de Defensa y subjefe del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires, así como representantes de organismos centrales y de las autoridades de Can Tho.



En sus palabras para despedir a los héroes caídos, Le Cong Ly, vicepresidente del Comité Popular municipal, expresó su profundo respeto y gratitud a quienes combatieron y sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la reunificación del país.



Durante la ceremonia, los delegados depositaron flores, ofrecieron incienso y participaron en los rituales de despedida y entierro en un ambiente solemne y emotivo.

En la ceremonia. (Fuente: VNA)





En cumplimiento de las directrices del Partido y del Estado, especialmente de la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires, la Comisión Directiva 515 de Can Tho ha movilizado a distintas fuerzas en coordinarción con las organizaciones partidistas, las autoridades locales y la población. Los esfuerzos se han centrado en difundir información, recopilar datos, realizar inspecciones y verificaciones, y buscar tumbas de mártires en cementerios provisionales habilitados durante la guerra.



La ciudad también creó un grupo de investigación especializado para recopilar información, completar expedientes, verificar datos y acelerar las labores de búsqueda y recuperación.



Hasta la fecha, el equipo provisional de búsqueda y recuperación del Mando Militar municipal, en coordinación con otras unidades, ha recuperado 158 conjuntos de restos de mártires, superando el objetivo asignado. De ellos, 38 ya habían recibido los honores fúnebres y sido enterrados, mientras que los 120 restantes centraron la ceremonia celebrada el 15 de octubre.



En el próximo tiempo, Can Tho continuará revisando e inspeccionando los antiguos cementerios provisionales de guerra y otras zonas donde existan informaciones relevantes.



Asimismo, indagará en los lugares de origen, con las unidades militares y los familiares de los mártires, y recogerá muestras biológicas para realizar pruebas de ADN con el fin de determinar cuanto antes sus identidades./.