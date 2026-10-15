Dak Lak refuerza la sensibilización sobre la lucha contra la pesca IUU

Dak Lak, Vietnam (VNA) - El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Dak Lak, en coordinación con el Mando de la Guardia Fronteriza provincial y las autoridades del barrio de Hoa Hiep, organizó hoy una conferencia para divulgar información sobre la soberanía fronteriza, marítima e insular y reforzar la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU). El encuentro reunió a funcionarios de 34 comunas y barrios del este de la provincia y a 150 pescadores de Hoa Hiep.



Durante la conferencia, representantes de la Guardia Fronteriza expusieron las normas sobre información exterior, las pruebas históricas y los fundamentos jurídicos de la soberanía de Vietnam sobre los archipiélagos de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly), así como la legislación contra la pesca IUU. Se hizo especial hincapié en el Decreto No. 246/2026/ND-CP, del 29 de junio, que establece sanciones por infracciones administrativas en el sector pesquero.

El teniente coronel Do Trong Dai, subjefe de Estado Mayor del Mando de la Guardia Fronteriza de Dak Lak, afirmó que estas actividades contribuyen a elevar la conciencia y la responsabilidad de los funcionarios y la población en el desarrollo de la economía marítima asociado a la protección de la soberanía nacional.

También destacó que la difusión de información precisa y oportuna permite detectar y combatir contenidos falsos o distorsionados.

La Guardia Fronteriza provincial considera la divulgación de información y la movilización de la población tareas permanentes, especialmente para mejorar el conocimiento de la legislación marítima y garantizar el cumplimiento de las normas contra la pesca IUU. Estas acciones buscan contribuir a que la Comisión Europea (CE) retire la “tarjeta amarilla” impuesta a los productos pesqueros vietnamitas.

Dang Van Thong, propietario del buque pesquero PY-51138, señaló que las campañas de sensibilización le han permitido comprender mejor las consecuencias de las infracciones, especialmente las elevadas sanciones vigentes. Añadió que él y otros pescadores locales prestan ahora mayor atención al cumplimiento de las zonas de pesca autorizadas.

Por su parte, Huynh Tan Hiep, responsable de la filial de la Asociación de Agricultores del barrio de Phu Tho, indicó que los pescadores han reforzado el cumplimiento de las normas, incluida la presentación de la documentación requerida al salir y entrar en puerto, y evitan faenar en aguas extranjeras.

Dak Lak cuenta actualmente con cerca de 2.600 buques pesqueros inscritos en la base de datos nacional. Los casi 690 barcos de 15 metros o más de eslora, obligados a instalar sistemas de seguimiento de buques (VMS), disponen de estos equipos, lo que representa una cobertura del 100%. Todas las embarcaciones han sido marcadas e identificadas conforme a la normativa.

Entre agosto y octubre de 2026, la provincia ha intensificado las medidas para abordar de manera integral las recomendaciones relacionadas con la lucha contra la pesca IUU./.