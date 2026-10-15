Realizan honras fúnebres de 93 mártires caídos en el frente de Vi Xuyen

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) – La provincia norvietnamita de Tuyen Quang efectuó hoy la ceremonia de homenaje póstumo y entierro de los restos de 93 mártires caídos en los combates por la defensa de la frontera norte de Vietnam.



El acto tuvo lugar en el Cementerio Nacional de Mártires de Vi Xuyen y contó con la presencia de Do Van Chien, miembro del Buró Político y vicepresidente permanente de la Asamblea Nacional, junto con representantes de organismos centrales, fuerzas armadas, autoridades provinciales, familiares de los caídos y numerosos residentes.



En un ambiente solemne, los delegados ofrecieron incienso, depositaron coronas florales y guardaron un minuto de silencio en memoria de los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país.



Al pronunciar la oración fúnebre, Phan Huy Ngoc, subsecretario del Comité del Partido y presidente del Comité Popular de Tuyen Quang, destacó que la ceremonia refleja las tradiciones vietnamitas de gratitud hacia quienes contribuyeron al bienestar de las generaciones posteriores y de reconocimiento a los héroes que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la nación.



Durante los combates en defensa de la frontera norte, especialmente en el frente de Vi Xuyen-Ha Tuyen, más de 4.000 oficiales y soldados dieron heroicamente su vida para defender cada palmo del territorio nacional.

Ceremonia de homenaje a 93 mártires en la Casa Militar de Búsqueda y Recuperación de Restos de Mártires, situada en la aldea de Giang Nam, comuna de Thanh Thuy, provincia de Tuyen Quang. (Foto: VNA)





En la reciente campaña de búsqueda y recuperación, las fuerzas competentes hallaron los restos de 93 mártires en las comunas de Thanh Thuy y Minh Tan, así como en el barrio de Binh Thuan. De ellos, 18 fueron encontrados de forma individual, mientras que los otros 75 estaban en seis fosas comunes.



Tras permanecer durante décadas en los antiguos campos de batalla, los restos fueron trasladados para su entierro en el Cementerio Nacional de Mártires de Vi Xuyen. Aunque en muchos casos todavía no se ha podido determinar plenamente la identidad de los fallecidos, su sacrificio permanecerá en la memoria de las generaciones futuras.



La provincia de Tuyen Quang continuará coordinándose con las fuerzas competentes para intensificar la búsqueda y recuperación de restos, determinar la identidad de los mártires y atender a las personas con méritos revolucionarios y a sus familiares. El objetivo es devolver a sus familias, compañeros de armas y tierra natal a quienes aún permanecen en los antiguos campos de batalla.



Tras el minuto de silencio, se celebró solemnemente el traslado de los féretros conforme al protocolo militar. Los ataúdes cubiertos con la bandera nacional fueron llevados uno tras otro al área de entierro, entre las muestras de dolor de los delegados, veteranos de guerra, familiares y residentes. Una vez concluido el entierro, los participantes y los familiares ofrecieron incienso, depositaron flores y echaron las primeras paladas de tierra sobre las tumbas.



La ceremonia de despedida y entierro de los restos de los 93 mártires expresa la profunda gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la Patria y reafirma la determinación del Partido, el Estado, el Ejército y la provincia de Tuyen Quang de continuar buscando, recuperando e identificando los restos de los caídos, para que ninguno de los hijos de la nación que entregaron su vida por el país caiga en el olvido./.