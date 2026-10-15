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Vietnam reafirma su papel clave en Conferencia Internacional sobre la Inteligencia de las Cosas 2026

La conferencia ICIT 2026 reúne en Seúl a expertos internacionales para promover la investigación en inteligencia artificial, IoT, ciberseguridad y transformación digital.

En la conferencia (Fuente: VNA)
En la conferencia (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) - La quinta Conferencia Internacional sobre la Inteligencia de las Cosas (ICIT 2026), organizada conjuntamente por la Universidad de Minería y Geología de Vietnam y la Universidad Sejong de Corea del Sur, se inauguró hoy con la participación de numerosos profesores, investigadores, expertos y estudiantes de posgrado de distintos países.

Centrada en la inteligencia de las cosas, la inteligencia artificial (IA), los sistemas de conectividad inteligente y la ciberseguridad, la ICIT 2026 reviste especial importancia para impulsar la innovación tecnológica, avanzar hacia una transformación digital integral y promover el desarrollo sostenible.

La edición de este año pone de relieve el papel clave y proactivo de Vietnam en la articulación de redes académicas internacionales. Además de ejercer como coorganizadora, la Universidad de Minería y Geología de Vietnam, junto con representantes de importantes instituciones de educación superior del país, como la Universidad Nacional de Hanoi, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, la Universidad FPT y la Universidad Ton Duc Thang, participa activamente en la coordinación de las sesiones y aporta un amplio conjunto de investigaciones de calidad.

La participación de representantes de la Oficina del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam en Corea del Sur, junto con la estrecha colaboración con instituciones científicas y educativas surcoreanas e internacionales, pone de manifiesto la creciente presencia de la comunidad científica vietnamita en el panorama mundial de la investigación tecnológica. Asimismo, contribuye a estrechar la asociación estratégica entre Vietnam y Corea del Sur y a fortalecer los vínculos con la comunidad científica internacional.

En sus discursos inaugurales, el profesor Moon Hyeon Joon, representante de la Universidad Sejong, y el profesor y doctor Tran Xuan Truong, presidente del Consejo Universitario de la Universidad de Minería y Geología de Vietnam, destacaron la importancia de la cooperación internacional e interdisciplinaria en materia de investigación para hacer frente a los desafíos tecnológicos actuales.

Por su parte, el profesor Nguyen Xuan Mung, de la Universidad Sejong, presentó una investigación en profundidad sobre cómo mejorar la resiliencia de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en el ecosistema de inteligencia artificial de las cosas (AIoT). Su trabajo propone soluciones para el control de vuelo tolerante a fallos y la evaluación de daños tras desastres naturales mediante tecnologías de visión artificial.

Además de la sesión plenaria, el programa académico incluye animados debates en diversas sesiones especializadas, celebradas en formato presencial e híbrido. Los científicos intercambiaron conocimientos sobre aplicaciones prácticas de la IA y el Internet de las cosas (IoT) en distintos ámbitos, desde la predicción financiera y la optimización del control de pequeños satélites hasta la seguridad de las redes en el borde, la protección de datos del IoT y el uso de tecnologías LiDAR -de detección y medición de distancias mediante láser- y UAV en la planificación urbana y la inspección de infraestructuras.

También despertaron gran interés varios temas de actualidad, entre ellos los modelos ligeros de aprendizaje profundo para detectar enfermedades de los cultivos y promover la agricultura inteligente; los sistemas de comprensión de comandos en vietnamita para viviendas inteligentes (ViSafeHome-NLU); los algoritmos de IA y GeoAI para vigilar los cambios en la cobertura forestal; el diagnóstico médico mediante imágenes de rayos X y de la retina; y las soluciones para detectar ciberataques de día cero (Zero-Day).

La ICIT 2026 abre nuevas oportunidades para la cooperación en investigación, el intercambio académico y la puesta en marcha de proyectos prácticos entre institutos, universidades y empresas en los próximos años.

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Delegación de profesores y representantes de universidades vietnamitas participantes en la ICIT 2026, encabezada por el profesor y doctor Tran Xuan Truong, sostiene reunión de trabajo con el embajador vietnamita en Corea del Sur, Vu Ho. Foto: VNA

Previamente, el 14 de octubre, una delegación de profesores y representantes de universidades vietnamitas que participaban en la ICIT 2026, encabezada por el profesor y doctor Tran Xuan Truong, se reunió con el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho.

Durante el encuentro, el embajador Vu Ho destacó la importancia de la ICIT 2026 para impulsar la cooperación entre Vietnam y Corea del Sur en ciencia, tecnología y educación, así como para fortalecer los vínculos con la comunidad científica internacional.

Asimismo, subrayó la necesidad de intensificar la cooperación en investigación, el intercambio de expertos y conocimientos, y el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a las necesidades prácticas.

La Embajada de Vietnam en Corea del Sur reafirmó su compromiso de seguir apoyando las iniciativas de cooperación académica, contribuyendo a fortalecer la posición de la ciencia vietnamita y ampliar la colaboración internacional./.

VNA
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