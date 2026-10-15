Premios de Transformación Digital de Vietnam 2026 enaltecen a 56 organizaciones, productos y soluciones

Hanoi (VNA) - Un total de 56 organizaciones, productos y soluciones, así como tres personalidades destacadas, fueron galardonados en la novena edición de los Premios de Transformación Digital de Vietnam (VDA) 2026, celebrada en esta capital.



Durante la ceremonia, efectuada la víspera, el doctor Nguyen Minh Hong, presidente de la Asociación de Comunicaciones Digitales de Vietnam (VDCA) y director del comité organizador de los premios, destacó que estos tienen como objetivo reconocer los resultados tangibles y contribuir a impulsar el futuro digital del país.



La edición de este año pone especial énfasis en la eficacia práctica, la aplicabilidad y la capacidad de los modelos de transformación digital para generar un impacto más amplio.



Los premios reconocen no solo las innovaciones tecnológicas, sino también los beneficios concretos que aportan a las personas y a la sociedad. Además de destacar los logros alcanzados, los galardones buscan promover iniciativas capaces de contribuir a configurar el futuro digital.



Desde su primera edición, en 2018, los VDA han alcanzado, a lo largo de nueve convocatorias, a más de 46.000 organismos, organizaciones y empresas, recibido más de 3.000 candidaturas y premiado a cerca de 450 organizaciones, productos, soluciones y personas.



La edición de 2026 recibió 467 candidaturas, distribuidas en cinco categorías: transformación digital destacada en organismos estatales; transformación digital destacada en empresas y entidades de servicios públicos; productos, servicios y soluciones tecnológicas digitales destacados; productos y soluciones de transformación digital al servicio de la comunidad; y personas destacadas.



Tras las rondas de evaluación preliminar y final, el comité organizador seleccionó a 56 organismos estatales, entidades de servicios públicos y empresas por sus destacados resultados en transformación digital. También reconoció productos, servicios y soluciones tecnológicas digitales, iniciativas de transformación digital orientadas a la comunidad y a tres personalidades por sus contribuciones sobresalientes.



En los VDA 2026, el ecosistema digital iHanoi y HanoiWork, desarrollado por el Comité Popular de Hanói, fue premiado en la categoría de transformación digital destacada en organismos estatales.



La aplicación iHanoi permite a los ciudadanos y las empresas interactuar en línea con las autoridades locales y acceder a servicios urbanos a través de sus teléfonos móviles. Por su parte, HanoiWork, una plataforma integral de trabajo digital, se ha implantado en 180 unidades y ya contabiliza 84.000 cuentas de usuario.



Según los datos presentados durante el evento, la plataforma ha contribuido a reducir considerablemente los tiempos de espera para determinados trámites administrativos, de una o dos horas a tan solo 15 minutos.



En el ámbito del desarrollo de competencias digitales, DigiX Academy fue galardonada en la categoría de productos, servicios y soluciones tecnológicas digitales destacados por su plataforma integral de evaluación y desarrollo de competencias digitales, denominada DAI Academy. El premio reconoce los esfuerzos de la academia por desarrollar soluciones tecnológicas destinadas a la formación, evaluación y mejora de las competencias digitales, contribuyendo así a traducir la transformación digital en habilidades y capacidades prácticas para las personas./.

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