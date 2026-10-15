Cultura-Deporte

VNA recibe reconocimiento por sus trabajos periodísticos sobre la cultura de Hanoi

La Agencia Vietnamita de Noticias fue reconocida por la calidad de sus trabajos en el noveno Premio de Periodismo sobre el Desarrollo Cultural y la Construcción de una Ciudadanía Elegante y Civilizada de Hanoi 2026.

Delegados en la ceremonia de entrega de premios. (Foto: VNA)
Delegados en la ceremonia de entrega de premios. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) fue distinguida como uno de los dos organismos periodísticos destacados por la calidad de sus trabajos en la novena edición del Premio de Periodismo sobre el Desarrollo Cultural y la Construcción de una Ciudadanía Elegante y Civilizada de Hanoi 2026, cuya ceremonia de entrega se celebró esta mañana.

El acto fue organizado por el Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi con motivo del aniversario 1016 de Thang Long-Hanoi (1010-2026), el aniversario 72 del Día de la Liberación de la capital (10 de octubre de 1954-2026) y el 27 de la designación de Hanoi por la UNESCO como “Ciudad por la Paz” (1999-2026).

Asistieron a la ceremonia Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido en Hanoi; Vu Viet Trang, directora general de la VNA y vicejefa de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido; representantes de organismos centrales y locales, medios de comunicación y autores participantes, entre otros invitados.

En esta edición, el certamen recibió 244 obras de 40 organismos y entidades periodísticas, de las cuales 37 correspondieron a prensa impresa, 139 a prensa electrónica y 68 a radio y televisión. El jurado seleccionó 80 trabajos para la ronda final y, el 14 de septiembre, decidió premiar 34 obras: una con el Premio Especial, tres con el Premio A, cinco con el Premio B, diez con el Premio C y 15 con menciones honoríficas. La VNA y la Agencia de Prensa y Radiodifusión de Hanoi fueron reconocidas por la calidad de los trabajos presentados.

El Premio Especial recayó en “Reavivar el legado patrimonial y construir una Hanoi civilizada”, del equipo de la Agencia de Prensa y Radiodifusión de Hanoi. Los tres premios A fueron otorgados a trabajos sobre la perspectiva de desarrollo de Hanoi a 100 años, la identificación de quienes hicieron historia y la renovación de la gobernanza urbana.

Los periodistas de la VNA obtuvieron un Premio B y tres Premios C. El Premio B correspondió a “Hanoi en 100 años: construir el futuro desde la profundidad cultural”, del equipo integrado por Vu Quang Dan, Dinh Thi Thuan, Nguyen Van Thang y Nguyen Thi Lan Phuong, de la corresponsalía de la VNA en Hanoi.

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Los autores galardonados con el Premio B durante la ceremonia de entrega. (Foto: VNA)


Los tres premios C recayeron en “Puente Long Bien: el camino para recuperar la imagen del acero”, del equipo del Centro de Contenidos Digitales y Comunicación; “La papeleta electoral: de la sala de radioterapia a la maternidad, una jornada electoral singular en Hanoi”, de Tran Cong Dat y Nguyen Phu Khanh, de la revista Vietnam Ilustrada; y “15 años despertando la Ciudadela Imperial de Thang Long”, de Hoang Tuan Hiep, del periódico The Thao & Van Hoa (Deportes y Cultura).


Según el comité organizador, las obras reflejaron las orientaciones y políticas para el desarrollo cultural y la construcción de una ciudadanía elegante y civilizada en Hanoi, abordando desde distintas perspectivas la relación entre el patrimonio histórico de Thang Long-Hanoi y los retos de la capital en su nueva etapa de desarrollo.

Numerosos trabajos destacaron por su rigor, sus enfoques multidimensionales y la combinación de información, análisis y propuestas. También sobresalieron por la innovación en los formatos y el uso de recursos multimedia. La calidad mostró una mayor homogeneidad entre los medios centrales, sectoriales y locales. En particular, se presentaron 21 trabajos de fotoperiodismo, la cifra más alta desde la creación del certamen.

Las obras premiadas no solo reflejan los valores culturales y los logros de la capital, sino que también contribuyen a identificar problemas concretos y fomentar la reflexión y la participación de la comunidad. El premio busca alentar a los periodistas a producir trabajos de calidad que acerquen la cultura a la vida social y contribuyan al desarrollo sostenible de Hanoi.

A lo largo de sus nueve ediciones, el certamen ha ampliado su participación y reforzado sus procedimientos de organización y evaluación. La experiencia acumulada servirá de referencia para la puesta en marcha, a partir de 2027, de un premio general de periodismo de la ciudad./.

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