Economía

Vietnam y Bulgaria promueven cooperación en investigación y formación agrícola

Vietnam y Bulgaria buscan ampliar la cooperación en formación, investigación y tecnología agrícola, mientras la Embajada vietnamita presta atención a los trabajadores del país en Bulgaria.

En la sesión de trabajo (Foto: VNA)
En la sesión de trabajo (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, se reunió con directivos de la Universidad Agrícola de Plovdiv para promover la cooperación bilateral en formación, investigación científica y transferencia de tecnología agrícola.

Durante el encuentro, celebrado el 13 de octubre con la rectora de la universidad, la profesora y doctora Boryana Ivanova, la diplomática destacó el papel de la educación y la formación en las relaciones de amistad entre ambos países, especialmente tras la elevación de los vínculos bilaterales a la categoría de asociación estratégica en octubre de 2025.

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La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet y la rectora de la universidad, la profesora y doctora Boryana Ivanova. (Foto: VNA)

Nguyen Thi Minh Nguyet propuso impulsar la aplicación del memorando de entendimiento firmado en 2023 entre la Universidad Agrícola de Plovdiv y la Academia de Agricultura de Vietnam, evaluar los resultados alcanzados e identificar áreas prioritarias y actividades concretas para 2027.

También abogó por estrechar los vínculos entre universidades, institutos de investigación y empresas, a fin de conectar la investigación científica con las necesidades productivas y facilitar la transferencia de tecnología.

Por su parte, Boryana Ivanova afirmó que la universidad concede importancia a la cooperación con Vietnam y está dispuesta a compartir experiencias, intercambiar conocimientos y explorar proyectos conjuntos. Según el sistema de clasificación de las instituciones de educación superior de Bulgaria de 2025, la universidad ocupa el primer lugar en formación en las áreas de producción vegetal y protección de plantas, y el segundo en ganadería.

Ambas partes identificaron oportunidades de colaboración en la selección y mejora de variedades resistentes al cambio climático, el desarrollo de plantas aromáticas y medicinales, las tecnologías agrícolas avanzadas, los invernaderos y el procesamiento poscosecha. Entre las iniciativas propuestas figuran los intercambios de docentes, estudiantes e investigadores, la organización de seminarios científicos y cursos de corta duración, y la ejecución de proyectos conjuntos.

La universidad búlgara cuenta con experiencia en biotecnología vegetal, técnicas de cultivo, viticultura, producción de vino y agricultura sostenible. También ofrece programas y asignaturas en inglés, así como oportunidades de intercambio académico y becas a través del programa Erasmus+.

Ese mismo día, la embajadora visitó Gimel Organic, una empresa de producción agrícola ecológica situada en la ciudad de Pazardzhik, donde conoció sus actividades productivas y se reunió con trabajadores vietnamitas.

La empresa produce y envasa hortalizas ecológicas, como pepinos, tomates, verduras de hoja y lechugas, destinadas a distintos mercados europeos. Según sus representantes, actualmente cuenta con 35 empleados vietnamitas, algunos de los cuales llevan unos cinco años trabajando allí, y tramita la contratación de más trabajadores del país asiático.

Durante la visita, Nguyen Thi Minh Nguyet se interesó por las condiciones laborales y de vida, los ingresos, las prestaciones y las dificultades de los trabajadores. Muchos expresaron su satisfacción con el empleo y las condiciones de vida en la empresa.

La embajadora animó a los trabajadores a apoyarse mutuamente, respetar la legislación búlgara y los contratos laborales, cumplir las normas de seguridad y preservar la imagen de la comunidad vietnamita. También instó a la dirección de la empresa a garantizar sus derechos e intereses legítimos y mantener la coordinación con la Embajada para resolver oportunamente cualquier problema.

La visita contribuyó a promover la cooperación bilateral en educación, investigación y agricultura, y puso de relieve la atención de la Embajada a la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos vietnamitas en Bulgaria./.

VNA
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