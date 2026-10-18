Máximo dirigente vietnamita recibe a primera ministra de Liechtenstein

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en Hanoi a la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, quien destacó el papel de Vietnam como socio importante en el Sudeste Asiático y expresó el interés de su país en ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión.



Durante el encuentro, el líder vietnamita dio la bienvenida a Brigitte Haas, quien realiza la primera visita oficial de alto nivel entre ambos países desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2008. Señaló que este viaje, junto con la firma del Acuerdo para evitar la doble imposición y del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), constituye un hito para profundizar los vínculos bilaterales.



El dirigente vietnamita valoró los logros de desarrollo de Liechtenstein, así como su contribución a la promoción del multilateralismo, el libre comercio y la respuesta a los desafíos globales.



Al exponer las orientaciones de desarrollo de Vietnam, afirmó que el país aspira a convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045. En esta nueva etapa, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y el sector privado como motores fundamentales del crecimiento, al tiempo que mantiene la autonomía, la autosuficiencia y el fortalecimiento de las relaciones internacionales como pilares de un desarrollo rápido y sostenible.



Por su parte, Brigitte Haas manifestó su satisfacción por ser la primera jefa de Gobierno de Liechtenstein en visitar Vietnam. Felicitó al país por sus avances, que han contribuido a consolidarlo como una economía próspera y dinámica bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, y expresó su admiración por su creciente papel regional y su ritmo de crecimiento económico.



Señaló que el fortalecimiento de los vínculos políticos dará un nuevo impulso a las relaciones económicas y abrirá oportunidades para que las empresas de ambos países amplíen el comercio y las inversiones. También expresó su interés en conocer más de cerca la experiencia de desarrollo de Vietnam y reiteró la voluntad de Liechtenstein de establecer una cooperación duradera en economía, comercio e inversión.



Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de intensificar los contactos de alto nivel y a todos los niveles, así como diversificar los canales de cooperación para consolidar la confianza política y promover los intercambios económicos.



También acordaron explorar oportunidades de colaboración en finanzas, ciencia y tecnología, manufactura industrial de precisión y formación de recursos humanos altamente cualificados, ámbitos en los que Liechtenstein cuenta con fortalezas y Vietnam tiene necesidades prioritarias.



Brigitte Haas expresó la disposición de su país a compartir modelos y experiencias para mejorar las capacidades productivas e incrementar la productividad económica.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam propuso agilizar los procedimientos necesarios para la pronta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA, reforzar los vínculos empresariales y facilitar el acceso recíproco a los mercados. Asimismo, alentó a las empresas de Liechtenstein a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores como las finanzas verdes, la alta tecnología, la mecánica de precisión, la automatización y los equipos médicos.



El dirigente vietnamita también abogó por impulsar los intercambios culturales y promover el conocimiento mutuo de ambos países para estrechar los lazos entre sus pueblos.



En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambos líderes acordaron reforzar la coordinación en el marco de las Naciones Unidas y contribuir a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.



Con motivo de la visita, el secretario general y presidente To Lam transmitió, a través de la primera ministra Brigitte Haas, una invitación al príncipe Hans-Adam II para visitar Vietnam en una fecha conveniente./.

VNA