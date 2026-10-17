Vietnam prevé cumplir objetivos socioeconómicos de 2026

Hanoi, 17 oct (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presentó un informe sobre la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico de 2026 y la propuesta del plan para 2027 durante la sesión inaugural del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), celebrada hoy en Hanoi.



El jefe de Gobierno señaló que 2026 es el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y constituye un año crucial para sentar las bases, generar impulso y acumular fuerzas para una nueva etapa de desarrollo nacional.



En un contexto internacional y regional complejo, la actuación proactiva de todo el sistema político ha permitido alcanzar importantes resultados socioeconómicos, relativamente integrales, y se prevé cumplir o superar 14 de los 15 principales objetivos socioeconómicos.



Entre los resultados más destacados figuran el elevado crecimiento económico, acompañado de estabilidad macroeconómica, inflación controlada y garantía de los principales equilibrios. El crecimiento del producto interno bruto (PIB) se aceleró trimestre tras trimestre, con un aumento del 9,95% en el tercer trimestre y del 9,01% en los primeros nueve meses, lo que sitúa a Vietnam entre las economías con mejores resultados de la región y del mundo.



Se estima que los ingresos presupuestarios del Estado alcanzarán este año los 3,06 mil billones de dongs (118,1 mil millones de dólares), un aumento del 14%. A finales de 2026, se prevé que la deuda pública represente aproximadamente el 33-34% del PIB, la deuda del Gobierno, el 32-33%; la deuda externa nacional, el 28-29%; y el déficit presupuestario, alrededor del 4,1% del PIB, todos ellos dentro de los límites de seguridad establecidos.



Por su parte, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento medio del 4,52% durante los primeros nueve meses del año.



Según el primer ministro, los tres principales sectores económicos mantuvieron un crecimiento sólido, con el fortalecimiento de los motores tradicionales y el impulso inicial de nuevos factores de crecimiento.



En los primeros nueve meses, la industria y la construcción crecieron un 11,21%, la tasa más alta desde 2015. El sector de los servicios también registró resultados positivos y recibió a 17,7 millones de visitantes extranjeros, una cifra récord que supone un aumento del 14,5%. El comercio exterior total aumentó un 30,4% y se prevé que alcance los 1,11 billones de dólares en el conjunto del año, superando por primera vez el umbral de un billón de dólares.



La inversión total de la sociedad durante los primeros nueve meses ascendió a 3,11 mil billones de dongs (unos 120 mil millones de dólares), un incremento del 15,1%. El desembolso de la inversión pública se situó en unos 643 billones de dongs (24,8 mil millones de dólares), equivalente al 63% del objetivo anual, mientras que el capital de inversión extranjera directa (IED) registrado alcanzó los 50,3 mil millones de dólares, un aumento del 76,4% y el nivel más alto desde 2021, según las estadísticas.



Le Minh Hung también destacó los principales avances en el perfeccionamiento del marco jurídico, la racionalización y reorganización del aparato administrativo y el desarrollo de infraestructuras estratégicas. Señaló que Vietnam mejoró su posición en el Índice Mundial de Innovación (GII) de 2026, al ocupar el puesto 43 entre 139 economías.



También se han registrado avances en los ámbitos cultural y social, la reforma de la educación y la formación, el desarrollo de los recursos humanos y la atención, protección y mejora de la salud pública. A ello se suman los progresos en la gestión de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la prevención y respuesta ante desastres, la adaptación al cambio climático, la defensa nacional, la seguridad, las relaciones exteriores y la integración internacional, indicó.



Junto con estos logros, el primer ministro reconoció abiertamente que la gestión macroeconómica y el control de la inflación siguen afrontando importantes presiones; que los tipos de interés de los depósitos y los préstamos se mantienen elevados; y que las pequeñas y medianas empresas (pymes) continúan encontrando dificultades para acceder a terrenos y créditos.



Precisó que las principales tareas para los últimos meses de 2026 se centrarán en maximizar el cumplimiento de los objetivos, especialmente en esforzarse por alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, al tiempo que se mantiene la estabilidad macroeconómica y se controla la inflación.



Al destacar que 2027 será un año decisivo para acelerar el ritmo, lograr avances y generar impulso con vistas a cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, el primer ministro expuso el objetivo general de esforzarse por alcanzar un crecimiento económico del 10% o superior, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, controlando la inflación, garantizando los principales equilibrios y sentando las bases de un nuevo modelo de desarrollo impulsado principalmente por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Entre los 45 objetivos de desarrollo socioeconómico fijados para 2027, el informe establece varios indicadores clave, entre ellos un crecimiento del PIB de al menos el 10%, un aumento medio del IPC de alrededor del 4,5%, un PIB per cápita de 6.100 dólares, un incremento medio de la productividad laboral social del 8,6% y una reducción de la tasa de pobreza multidimensional de entre el 1% y el 1,5%.



Al subrayar los principales grupos de tareas que se llevarán a cabo para alcanzar estas metas, Le Minh Hung afirmó que la prioridad fundamental será impulsar el crecimiento en combinación con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Se prestará especial atención al perfeccionamiento de las instituciones y del marco jurídico, la reducción drástica de los procedimientos administrativos, el funcionamiento eficaz del modelo de administración local de dos niveles y la mejora de la calidad de los funcionarios y empleados públicos.



Se acelerarán la reestructuración económica y la transformación del modelo de desarrollo, al tiempo que se ampliará el papel del sector privado y se atraerá selectivamente inversión extranjera directa acompañada de transferencia de tecnología.



Además, el Gobierno prevé desarrollar una red integrada y moderna de infraestructuras estratégicas, completar el sistema nacional de autopistas, impulsar proyectos ferroviarios nacionales clave y acelerar la construcción de los aeropuertos internacionales de Long Thanh y Gia Binh.



Se promoverán avances decisivos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, junto con la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Datos, la ampliación de la cobertura de la red 5G y las pruebas piloto de la tecnología 6G.



El primer ministro también se comprometió a impulsar mejoras sustanciales en la calidad de la educación y la formación de recursos humanos altamente cualificados en tecnologías avanzadas, así como en el desarrollo cultural, social y sanitario y la garantía del bienestar social.



Asimismo, se reforzarán la gestión de los recursos y la protección del medio ambiente, se pondrá en funcionamiento la base de datos nacional sobre tierras y se ejecutará el proyecto de desarrollo de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong.



Paralelamente, se reforzarán la defensa nacional y la seguridad, se ampliarán las relaciones exteriores y la integración internacional, y se realizarán preparativos exhaustivos para acoger el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027.



También se fortalecerán la capacidad de ejecución y la rendición de cuentas de los dirigentes para eliminar los retrasos, la evasión de responsabilidades y el temor a asumirlas, garantizando que cada política produzca resultados concretos y tangibles, añadió.



Le Minh Hung subrayó que las tareas desde ahora hasta finales de 2026 y durante todo 2027 serán exigentes y de suma importancia. Por ello, las autoridades de todos los niveles, los sectores y las localidades deberán promover la solidaridad, la unidad, la innovación y la determinación para superar las dificultades mediante medidas específicas y actuaciones decisivas.



Señaló que el Gobierno espera seguir recibiendo una orientación estrecha, continua e integral del Comité Central del Partido, el Buró Político, el Secretariado y los dirigentes del Partido y del Estado, especialmente del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.



Destacó la importancia de la coordinación activa, la supervisión y el apoyo de la Asamblea Nacional, el Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas, la población de todo el país y la comunidad vietnamita en el extranjero, con el fin de cumplir satisfactoriamente los objetivos de 2026 y generar un impulso decisivo en 2027.



Todo ello contribuirá a la implementación exitosa del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030 y de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.





VNA