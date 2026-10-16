Visita de líder vietnamita a Dinamarca profundizará nexos bilaterales de amistad

Copenhague (VNA) - La próxima visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, generará un nuevo impulso para elevar los vínculos bilaterales a un nivel superior, evaluó la embajadora de Hanoi en Copenhague, Nguyen Le Thanh.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la diplomática afirmó que el acontecimiento reviste una importancia excepcional, ya que será la primera visita de Estado de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam a Dinamarca y la única de este tipo que recibirá el país nórdico en 2026.



El viaje coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, en un contexto que la cooperación bilateral se desarrolla con mayor profundidad, sustancia y eficiencia.



Según la embajadora, la visita constituirá un hito histórico en las relaciones bilaterales, al reflejar la visión estratégica, la determinación política y la confianza mutua entre los dirigentes de ambos países.



En primer lugar, ofrecerá una oportunidad para profundizar los fundamentos políticos y diplomáticos construidos durante más de medio siglo. Desde que Dinamarca se convirtió en uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, en 1971, ambos países han ampliado y fortalecido sus vínculos de manera constante. Las relaciones alcanzaron el nivel de Asociación Integral en 2013 y el de Asociación Estratégica Verde en 2023. Sobre esta base, la visita permitirá definir las principales orientaciones de la cooperación bilateral para la nueva etapa de desarrollo.



En segundo lugar, se espera que el viaje impulse la cooperación económica, comercial, de inversión, científico-tecnológica y de innovación, en consonancia con las prioridades y necesidades de desarrollo de ambos países. Vietnam está entrando en una nueva etapa, en la que acelera la transformación de su modelo de crecimiento mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, al tiempo que promueve la transición ecológica y el desarrollo sostenible, ámbitos en los que Dinamarca cuenta con una reconocida experiencia internacional.



Ambos países disponen de un amplio potencial de complementariedad, que abre oportunidades para ampliar la colaboración mediante el intercambio de experiencias y políticas, las inversiones conjuntas, la investigación y el desarrollo de tecnologías, y la formación de recursos humanos altamente calificados. Estos esfuerzos pueden contribuir a generar nuevos productos, soluciones y motores de crecimiento.



En tercer lugar, la visita reviste especial importancia para reforzar la coordinación entre Vietnam y Dinamarca en cuestiones regionales e internacionales de interés común. Ambos países comparten la aspiración de promover un mundo de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo, sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Asimismo, defienden el multilateralismo y el fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer frente a los desafíos globales.



Esta convergencia constituye una base sólida para mantener el diálogo, intensificar la coordinación en los foros multilaterales y contribuir activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible tanto a escala regional como mundial, subrayó Nguyen Le Thanh.



La embajadora expresó su confianza en que el éxito de esta importante visita dará un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, ampliará su profundidad y eficacia y reafirmará la creciente importancia de los vínculos entre Vietnam y Dinamarca en la política exterior de ambos países./.

VNA