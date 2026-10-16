Vietnam aspira a captar y aprovechar a unos 1.000 talentos nacionales para 2030

Hanoi (VNA) - Vietnam se propone captar y aprovechar a unos 1.000 talentos nacionales en los sectores público y privado para 2030, situarse entre los tres primeros países de la ASEAN en el Índice Global de Competitividad por el Talento y figurar entre los 20 primeros del mundo para 2045.

Estos objetivos están recogidos en la Conclusión 105-KL/TW sobre la atracción y el aprovechamiento del talento.

En la conferencia nacional para estudiar, asimilar y aplicar la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, la miembro del Secretariado del Comité Central del PCV y viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, presentó el tema relativo a dicha conclusión.

De acuerdo con la vicepremier, en los últimos años, el Partido y el Estado han perfeccionado progresivamente las políticas y el marco jurídico para atraer y aprovechar los recursos humanos altamente cualificados. Entre las medidas adoptadas figuran la Ley de Funcionarios Públicos, la Ley de Empleados Públicos y diversos decretos sobre la selección de ingenieros jefes y arquitectos principales, así como la captación de expertos en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.

Varias localidades, como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, han puesto en marcha políticas para atraer talento. Al mismo tiempo, empresas como Viettel, VNPT, Vingroup, Phenikaa y FPT han intensificado sus esfuerzos para captar especialistas y desarrollar recursos humanos de alta calidad. Desde 2017, el sector público ha incorporado a unos 1.500 estudiantes sobresalientes, científicos y personas con talento.

Sin embargo, la atracción y el aprovechamiento del talento siguen afrontando dificultades. Las políticas aún están fragmentadas; los mecanismos para detectar y desarrollar talentos no son suficientemente eficaces, y persisten desajustes entre las capacidades de las personas y los puestos en los que se las emplea. También es necesario reforzar la conexión entre el sector público y el privado, así como entre los talentos nacionales y los que trabajan en el extranjero.

Según el Índice Global de Competitividad por el Talento de 2025, Vietnam ocupó el puesto 76 entre 135 economías y el quinto lugar en la ASEAN, después de Singapur, Brunéi, Malasia y Filipinas.

La Conclusión No. 105-KL/TW considera el talento un recurso estratégico para elevar la competitividad nacional, fortalecer la autonomía y mejorar la posición del país. Su aprovechamiento eficaz también contribuirá a materializar el objetivo de convertir Vietnam en un país desarrollado de ingresos altos para 2045.

El documento establece cinco orientaciones fundamentales: considerar el talento un recurso estratégico; adoptar políticas específicas para atraerlo; pasar de la gestión basada en las organizaciones y las plantillas a un modelo de gobernanza que evalúe los productos, los resultados y las contribuciones; garantizar el liderazgo unificado del Partido junto con la participación de toda la sociedad; y construir un ecosistema moderno, abierto e integrado internacionalmente que facilite la movilidad del talento entre los sectores público y privado, así como entre Vietnam y el extranjero.

Para 2030, Vietnam aspira a completar el marco institucional, desarrollar una infraestructura digital nacional para la gestión del talento y establecer un ecosistema abierto que permita atraer, formar y aprovechar eficazmente los recursos humanos de alta calidad. Para 2045, el país busca situarse entre las 20 economías mejor posicionadas del mundo en competitividad por el talento./.

​