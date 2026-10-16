Vietnam impulsa una nueva etapa en sus vínculos con la UE y Bélgica

Bruselas (VNA) - Las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la Unión Europea (UE) y a Bélgica contribuirán a consolidar la confianza política, profundizar los vínculos y sentar las bases para llevar las relaciones con ambos socios a una nueva etapa de desarrollo.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas, la embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de su misión ante la UE, Nguyen Huong Tra, afirmó que la visita refleja la importancia que Vietnam concede a la UE y Bélgica en su política exterior y su proceso de integración internacional. Asimismo, contribuirá a traducir los compromisos de alto nivel en acciones concretas y resultados tangibles.



Según la diplomática, las relaciones entre Vietnam y la UE atraviesan su mejor etapa de desarrollo. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, fue uno de los primeros líderes extranjeros en visitar Vietnam después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista del país. En esa ocasión, ambas partes elevaron sus vínculos al nivel de asociación estratégica integral, convirtiendo a Vietnam en el primer país del Sudeste Asiático en alcanzar este grado de relación con la UE.



Este avance se suma a los marcos y mecanismos de cooperación establecidos y desarrollados eficazmente en todos los ámbitos durante más de tres décadas, continuó.



Sostuvo que la confianza política se ha fortalecido de manera constante mediante los intercambios y contactos de alto nivel. Vietnam es actualmente el mayor socio comercial de la UE dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que el bloque continental figura entre los cuatro principales socios comerciales del país indochino.



El compromiso compartido con el respeto al derecho internacional, el papel central de las Naciones Unidas y las instituciones multilaterales, así como la promoción del libre comercio, constituye una base sólida para seguir estrechando los vínculos, subrayó.



No obstante, consideró que las relaciones entre Vietnam y la UE aún cuentan con un amplio potencial por desarrollar. Ambas partes necesitan aplicar con mayor eficacia los acuerdos y compromisos suscritos, aprovechar sus respectivas fortalezas y reforzar la complementariedad de la cooperación, especialmente en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



Vietnam también aspira a desempeñar un papel más destacado como puente de cooperación entre la UE, la ASEAN y sus Estados miembros, remarcó.



En un contexto internacional complejo, ambas partes priorizan la búsqueda de nuevos motores de crecimiento, el fortalecimiento de la resiliencia y la preservación de un entorno de paz y estabilidad. Entre los ámbitos prioritarios de cooperación figuran la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la aplicación eficaz del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la transformación ecológica, el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles y la ciberseguridad.



Para obtener resultados concretos, será necesario mejorar la eficacia de los marcos y mecanismos de cooperación existentes, movilizar la participación de empresas, autoridades locales y ciudadanos, y explorar nuevas fórmulas para captar recursos destinados a ejecutar iniciativas conjuntas.



En cuanto a las relaciones con Bélgica, Nguyen Huong Tra destacó el potencial de cooperación en ciencia, tecnología, formación de recursos humanos altamente calificados, logística, puertos marítimos e infraestructuras estratégicas. Ambos países también pueden ampliar la cooperación agrícola hacia modelos ecológicos e inteligentes, adaptados al cambio climático, sobre la base de la asociación estratégica en agricultura establecida en 2018.



Asimismo, la cooperación multilateral ofrece amplias perspectivas, dado que ambos países participan en las Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Francofonía y los mecanismos de cooperación ASEAN-UE.



La convergencia de sus posiciones en defensa del multilateralismo y el derecho internacional constituye una base favorable para profundizar y ampliar las relaciones entre Vietnam y Bélgica, significó la embajadora./.

VNA