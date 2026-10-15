Líder vietnamita insta a Hanoi a contribuir a perfeccionamiento de políticas nacionales

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió hoy a una sesión de trabajo entre la delegación de diputados de Hanoi y los organismos municipales para evaluar los preparativos para el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.



Durante su intervención, el máximo dirigente del país subrayó la necesidad de concretar las decisiones estratégicas del Partido, elevar la capacidad de gobernanza y analizar los proyectos legislativos en el marco general de las políticas públicas. Para ello, destacó la importancia de garantizar la coherencia y la sincronización entre las leyes, así como entre los diferentes niveles y sectores.



El líder instó a mejorar la calidad de la labor legislativa, proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y resolver los obstáculos persistentes en materia de suelo, vivienda, mercado inmobiliario, inversiones y licitaciones públicas. Las políticas deben crear condiciones favorables para la producción y los negocios, al tiempo que garantizan la equidad y una gestión rigurosa de los recursos públicos.



En cuanto a los casos de uso prolongado de terrenos sin documentación completa o cuyos procedimientos de reconocimiento de derechos de uso del suelo sufren demoras, pidió estudiar mecanismos para verificar el origen y el historial de ocupación de conformidad con la ley. También recalcó que los métodos de valoración del suelo y las obligaciones financieras deben ser transparentes, mientras que los procesos de expropiación deben ir acompañados de planes de reasentamiento, recuperación de los medios de vida y diálogo temprano con las comunidades afectadas.



Señaló que, para desbloquear los proyectos paralizados, es necesario clasificar las causas de los problemas, abordarlos dentro de las competencias correspondientes y proteger los intereses legítimos de las partes implicadas, sin legalizar infracciones ni trasladar pérdidas a personas que no son responsables de ellas. En materia de vivienda, pidió priorizar una oferta acorde con la capacidad económica de la población, en particular las viviendas sociales y las opciones de alquiler a largo plazo.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Foto: VNA)



Respecto al sector empresarial, llamó a garantizar la seguridad de los derechos de propiedad, mantener la coherencia de las políticas, evaluar adecuadamente los costos de cumplimiento normativo e incorporar mecanismos de transición apropiados cuando se modifiquen las regulaciones. Asimismo, afirmó que las políticas de salud, seguridad social, educación e inocuidad alimentaria deben responder directamente a las necesidades reales de sus beneficiarios.



En el ámbito penal y procesal, el dirigente pidió combinar la lucha contra la delincuencia con la protección de los derechos humanos, la prevención de errores judiciales y el control del ejercicio del poder.



Por último, destacó que las decisiones presupuestarias destinadas a fomentar un crecimiento elevado deben contribuir también a la estabilidad y a la mejora de las condiciones de vida de la población. Asimismo, instó a Hanoi a aprovechar su experiencia para coadyuvar a perfeccionar las políticas nacionales y mantener la supervisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos ante los electores.



Durante la reunión, las autoridades municipales presentaron las medidas previstas para alcanzar un crecimiento de al menos el 11% en 2026, así como un balance inicial de la implementación de las competencias conferidas a Hanoi mediante la Ley de Capitalidad (Ley n.º 02/2026/QH16) y las propuestas de la ciudad para el próximo periodo de sesiones parlamentarias.



En el tercer trimestre de 2026, Hanoi registró un crecimiento del 10,02%, cifra superior a la media nacional del 9,95%. En los nueve primeros meses del año, el crecimiento de su producto interno bruto regional (PIBR) se estima en un 8,85%, frente al 7,92% registrado en el mismo periodo de 2025./.