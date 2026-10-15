Vietnam y Laos acuerdan profundizar su relación especial

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong, sostuvieron hoy en Hanoi conversaciones, en las cuales reafirmaron la determinación de fortalecer la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.



En el encuentro, ambos dirigentes intercambiaron información sobre la situación de sus respectivos partidos y países. También examinaron en profundidad las relaciones bilaterales y acordaron medidas para fortalecer la cooperación de manera sustancial y eficaz, en respuesta a las necesidades de desarrollo de cada país en la nueva etapa.



Acordaron consolidar los vínculos políticos y mantener contactos regulares e intercambios de delegaciones de alto nivel y de otros niveles. También destacaron la necesidad de aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación entre los dos partidos, Estados, parlamentos, frentes, ministerios, organismos, organizaciones y localidades.



Ambas partes subrayaron la importancia de compartir información y experiencias en la construcción del Partido y del sistema político, el desarrollo socioeconómico, la defensa, la seguridad y la integración internacional. Asimismo, abogaron por impulsar la aplicación efectiva de los acuerdos de alto nivel y convertir los compromisos en programas y resultados concretos.





El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong. Foto: VNA

Los dos dirigentes también coincidieron en reforzar la coordinación entre los órganos de asesoramiento estratégico de ambos partidos, intensificar los intercambios teóricos y compartir experiencias sobre la construcción del Partido, el perfeccionamiento institucional, la reforma administrativa, la creación de un sistema político más ágil y eficiente, y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos.



Además, ambas partes continuarán los programas de intercambio y capacitación de cuadros, especialmente de dirigentes de nivel estratégico y jóvenes funcionarios, con el fin de mejorar sus capacidades y estrechar los vínculos entre los dos partidos.



En materia económica, comercial y de inversión, Vietnam y Laos acordaron coordinar esfuerzos para resolver obstáculos y facilitar la expansión de las actividades empresariales en ambos países. También promoverán proyectos que refuercen la conectividad, impulsen el desarrollo socioeconómico y generen empleo, especialmente en las zonas fronterizas.



Ambas partes reiteraron el objetivo de elevar próximamente el comercio bilateral a 5 mil millones de dólares. Para ello, se comprometieron a aprovechar mejor las ventajas de cada país y fortalecer la interconexión de sus economías.



Los dirigentes destacaron la necesidad de perfeccionar los mecanismos, las políticas y los marcos jurídicos para impulsar la cooperación en comercio, inversión, transporte, energía, economía digital y cadenas de suministro.



También abogaron por mejorar las conexiones de transporte, logística, pasos fronterizos y corredores estratégicos, con el fin de ampliar el espacio de desarrollo y aumentar la eficiencia de la integración económica.



Asimismo, acordaron acelerar la ejecución de proyectos clave mediante una mayor coordinación entre los ministerios y organismos competentes. Se prestará especial atención a la cooperación entre las localidades, sobre todo aquellas que comparten frontera, vinculando el desarrollo económico con la defensa y la seguridad.



Ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una frontera común pacífica, amistosa, cooperativa y orientada al desarrollo.



El dirigente vietnamita agradeció a Laos su activa colaboración en la búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas que fallecieron durante su misión en territorio laosiano. También pidió continuar estrechando la coordinación en esta labor.



En educación, formación y desarrollo de recursos humanos, los dos dirigentes consideraron que la cooperación tiene un valor estratégico a largo plazo. Este ámbito contribuye a consolidar las bases sociales y garantizar la continuidad y el desarrollo sostenible de las relaciones especiales entre Vietnam y Laos.



Ambas partes acordaron mejorar la calidad de la formación de cuadros y estudiantes laosianos en Vietnam, e intensificar el intercambio de experiencias en capacitación, investigación teórica y construcción del Partido.



Los dirigentes destacaron, además, la importancia de transmitir a las nuevas generaciones la tradición de solidaridad y amistad especial entre ambos pueblos, con el objetivo de fortalecer su conciencia y responsabilidad en la preservación de esta relación.



El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong, agradeció a Vietnam su apoyo a la formación de recursos humanos para Laos, incluida la concesión de becas y la asistencia para la construcción de centros educativos.



Ambos dirigentes también destacaron la importancia del “Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027”, que conmemorará el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 50º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Acordaron coordinar estrechamente la preparación y organización de las actividades conmemorativas./.