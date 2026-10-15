Política

Presidente de Suiza realizará una visita oficial a Vietnam

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. (Fuente: ANI/VNA)
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. (Fuente: ANI/VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.

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