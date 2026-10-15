Presidente de Suiza realizará una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores./.
Vietnam y Suiza refuerzan la cooperación bilateral tras 55 años de vínculos diplomáticos
Vietnam y Suiza conmemoran 55 años de relaciones diplomáticas, marcados por el establecimiento de una Asociación Integral y el impulso al comercio, la inversión y la innovación.