Política

Semana de Vietnam en Francia se celebrará del 24 al 30 de octubre

La Semana de Vietnam en Francia 2026 promoverá la cultura y las artes escénicas vietnamitas, con el teatro como actividad central, para estrechar los lazos culturales bilaterales.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, responde a las preguntas de la prensa. (Foto: VNA)
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, responde a las preguntas de la prensa. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El programa “Semana de Vietnam en Francia 2026” se celebrará del 24 al 30 de octubre y tendrá como actividad central la Semana del Teatro Vietnamita en Francia, anunció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante una rueda de prensa ordinaria celebrada hoy en Hanoi.

Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y los organismos pertinentes, el evento se enmarca en las actividades conmemorativas del 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO.

Por invitación del director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participará en las actividades en calidad de invitada especial.

Según Pham Thu Hang, este 50.º aniversario constituye una ocasión para hacer balance de la fructífera cooperación entre Vietnam y la UNESCO, especialmente en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, la educación y las ciencias. La efeméride reviste especial importancia tras la visita del secretario general y presidente To Lam a la sede de la UNESCO en octubre de 2024, que abrió nuevas perspectivas de cooperación.

El programa se desarrolla también en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Francia, particularmente desde el establecimiento de su Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024. Francia es uno de los principales socios europeos de Vietnam, especialmente en los ámbitos de la cultura, las artes, el patrimonio y la educación. Asimismo, acoge a una importante comunidad vietnamita, bien integrada en la sociedad francesa y que mantiene sus vínculos con sus raíces.

La “Semana de Vietnam en Francia 2026” tiene como objetivo acercar la cultura, el país y el pueblo vietnamitas al público francés e internacional, así como a la comunidad vietnamita residente en Francia. Mediante actividades culturales y artísticas organizadas en París y en diversos espacios culturales internacionales, el programa contribuirá a reforzar el entendimiento mutuo, los intercambios entre los pueblos y la cooperación cultural y artística entre ambos países.

Como actividad central del programa, la Semana del Teatro Vietnamita presentará al público francés e internacional la riqueza de las artes escénicas de Vietnam, desde las expresiones tradicionales hasta las creaciones contemporáneas.

La portavoz destacó que el evento permitirá dar a conocer mejor la diversidad de la cultura vietnamita, acercar a artistas, instituciones culturales y públicos de ambos países, y proyectar la imagen de un Vietnam arraigado en sus tradiciones, dinámico, creativo y abierto al mundo.

En el marco de las celebraciones de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO, así como entre Vietnam y Francia, también se organizarán otras actividades culturales. En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con las autoridades de la provincia de Hung Yen, organizará una ceremonia en la sede de la UNESCO para conmemorar el 300.º aniversario del nacimiento del gran erudito Le Quy Don, además de una exposición dedicada a esta destacada figura de la cultura vietnamita./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Semana de Vietnam en Francia 2026 #Semana del Teatro Vietnamita #UNESCO #Pham Thu Hang #Ngo Phuong Ly #To Lam
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

En la reunión. Foto: VNA

Vietnam y Laos acuerdan profundizar su relación especial

El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong, sostuvieron hoy en Hanoi conversaciones, en las cuales reafirmaron la determinación de fortalecer la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. (Fuente: ANI/VNA)

Presidente de Suiza realizará una visita oficial a Vietnam

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Zhang Jianguo, exdirector de la Sección de Europa Occidental del Departamento de Enlace de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China y secretario general de la Asociación Charhar. (Fuente: VNA)

Cooperación legislativa establece base jurídica sólida para relaciones Vietnam-China

La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China reviste una importante trascendencia estratégica, como contribución a consolidar el consenso político, reforzar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y abrir nuevas oportunidades para una colaboración sustantiva en múltiples ámbitos.

El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, el vicepresidente del Parlamento Federal alemán (Bundestag), Bodo Ramelow, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam y Alemania buscan dar un nuevo impulso a su Asociación Estratégica

La Asociación Alemania-Vietnam, en coordinación con la organización Puente a Asia y la Universidad de Economía y Gestión (FOM), celebró en Berlín la Conferencia de Vietnam 2026, con el objetivo de impulsar la cooperación con motivo del 15.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica bilateral.