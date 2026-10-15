Semana de Vietnam en Francia se celebrará del 24 al 30 de octubre

Hanoi (VNA) – El programa “Semana de Vietnam en Francia 2026” se celebrará del 24 al 30 de octubre y tendrá como actividad central la Semana del Teatro Vietnamita en Francia, anunció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante una rueda de prensa ordinaria celebrada hoy en Hanoi.



Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y los organismos pertinentes, el evento se enmarca en las actividades conmemorativas del 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO.



Por invitación del director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participará en las actividades en calidad de invitada especial.



Según Pham Thu Hang, este 50.º aniversario constituye una ocasión para hacer balance de la fructífera cooperación entre Vietnam y la UNESCO, especialmente en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, la educación y las ciencias. La efeméride reviste especial importancia tras la visita del secretario general y presidente To Lam a la sede de la UNESCO en octubre de 2024, que abrió nuevas perspectivas de cooperación.



El programa se desarrolla también en un contexto de fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Francia, particularmente desde el establecimiento de su Asociación Estratégica Integral en octubre de 2024. Francia es uno de los principales socios europeos de Vietnam, especialmente en los ámbitos de la cultura, las artes, el patrimonio y la educación. Asimismo, acoge a una importante comunidad vietnamita, bien integrada en la sociedad francesa y que mantiene sus vínculos con sus raíces.



La “Semana de Vietnam en Francia 2026” tiene como objetivo acercar la cultura, el país y el pueblo vietnamitas al público francés e internacional, así como a la comunidad vietnamita residente en Francia. Mediante actividades culturales y artísticas organizadas en París y en diversos espacios culturales internacionales, el programa contribuirá a reforzar el entendimiento mutuo, los intercambios entre los pueblos y la cooperación cultural y artística entre ambos países.



Como actividad central del programa, la Semana del Teatro Vietnamita presentará al público francés e internacional la riqueza de las artes escénicas de Vietnam, desde las expresiones tradicionales hasta las creaciones contemporáneas.



La portavoz destacó que el evento permitirá dar a conocer mejor la diversidad de la cultura vietnamita, acercar a artistas, instituciones culturales y públicos de ambos países, y proyectar la imagen de un Vietnam arraigado en sus tradiciones, dinámico, creativo y abierto al mundo.



En el marco de las celebraciones de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO, así como entre Vietnam y Francia, también se organizarán otras actividades culturales. En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con las autoridades de la provincia de Hung Yen, organizará una ceremonia en la sede de la UNESCO para conmemorar el 300.º aniversario del nacimiento del gran erudito Le Quy Don, además de una exposición dedicada a esta destacada figura de la cultura vietnamita./.

VNA