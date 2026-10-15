Internacional

Vietnam participa en la Cumbre de la CICA en Azerbaiyán

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, participa en la Cumbre de la CICA en Azerbaiyán, centrada en la confianza mutua, la paz y la cooperación regional.

Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)
Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)

Bakú (VNA)- La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, pronunciará un discurso en la 7.ª Cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA, por su sigla en inglés), inaugurada hoy en Bakú, capital de Azerbaiyán, país que ejerce la presidencia del foro durante el período 2024-2026.

Durante la ceremonia de bienvenida a los dirigentes de los países asistentes, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, saludó la adhesión oficial de Laos a la CICA, que eleva a 29 el número de Estados miembros. La incorporación del país en vísperas de la Cumbre refleja el creciente alcance geográfico del foro y su papel como un centro de conexión regional.

Los debates de la cita se centran en las medidas de fomento de la confianza, la preservación de la paz y la seguridad en Asia y la respuesta coordinada a los desafíos y amenazas existentes. Entre las prioridades figuran el desarrollo institucional, la mejora de la eficacia operativa de la CICA en la región euroasiática, la conectividad del transporte, la digitalización, el crecimiento económico sostenible, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías limpias.

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El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, da la bienvenida a la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan. (Foto: VNA)


Con la participación de dirigentes de los países de Asia Central y otras subregiones, así como de los cancilleres de China y Turquía, la Cumbre ofrece también una plataforma para abordar cuestiones internacionales urgentes, reforzar la cooperación multilateral, explorar respuestas conjuntas a las crisis y las tensiones geopolíticas, y reafirmar la importancia del diálogo y la confianza mutua para la seguridad regional.

En un contexto internacional y regional marcado por la complejidad y la incertidumbre, los países asiáticos buscan reforzar la cooperación para preservar la paz y la estabilidad y crear condiciones favorables para el desarrollo económico. Se prevé que el encuentro concluya con la adopción de la Declaración de Bakú, que destacará el papel de la CICA en la promoción del diálogo, el intercambio de puntos de vista y la búsqueda de soluciones viables a los desafíos globales.

Vietnam se incorporó a la CICA como observador en 1993 y se convirtió en miembro de pleno derecho en 2010. Desde entonces, ha participado activamente en las cumbres a nivel de vicepresidentes, las reuniones ministeriales, los encuentros de comités de altos funcionarios, los grupos de trabajo especiales y las sesiones especializadas, con la participación de los ministerios y organismos nacionales pertinentes.

En el marco de la CICA, Vietnam se presenta como un miembro activo y responsable en la resolución de cuestiones regionales e internacionales. La Secretaría de la organización y sus Estados miembros valoran los avances socioeconómicos de Vietnam, su prestigio internacional y sus contribuciones a la gestión de asuntos globales complejos.

En los últimos años, la CICA ha reafirmado su papel en la promoción del diálogo en igualdad de condiciones y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados miembros, contribuyendo a la prevención de crisis y a la formulación de medidas de fomento de la confianza y acciones coordinadas contra las amenazas a la seguridad no convencionales. La organización también ha registrado avances en los ámbitos económico y cultural, los intercambios entre pueblos y la cooperación juvenil, sobre la base del diálogo, la armonización de políticas y el cumplimiento voluntario de los compromisos asumidos por sus miembros./.

VNA
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