Máximo dirigente de Vietnam realizará gira por Dinamarca, la UE y Bélgica

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Dinamarca y visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica del 19 al 24 de octubre.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, las visitas se efectuarán por invitación del rey de Dinamarca, Federico X, y la reina; del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever./.
Ver más
Vietnam y Laos acuerdan profundizar su relación especial
El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong, sostuvieron hoy en Hanoi conversaciones, en las cuales reafirmaron la determinación de fortalecer la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.
Presidente de Suiza realizará una visita oficial a Vietnam
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cooperación legislativa establece base jurídica sólida para relaciones Vietnam-China
La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China reviste una importante trascendencia estratégica, como contribución a consolidar el consenso político, reforzar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y abrir nuevas oportunidades para una colaboración sustantiva en múltiples ámbitos.
Vietnam y Australia buscan traducir el impulso político en cooperación concreta
La conferencia anual del AVPI en Sídney aborda nuevas oportunidades de comercio, inversión, tecnología y educación para profundizar la asociación estratégica integral entre Australia y Vietnam.
Vietnam y Alemania buscan dar un nuevo impulso a su Asociación Estratégica
La Asociación Alemania-Vietnam, en coordinación con la organización Puente a Asia y la Universidad de Economía y Gestión (FOM), celebró en Berlín la Conferencia de Vietnam 2026, con el objetivo de impulsar la cooperación con motivo del 15.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica bilateral.
Vietnam refuerza coordinación de recursos para el desarrollo rural
El primer ministro Le Minh Hung insta a coordinar recursos, acelerar la ejecución de proyectos y reforzar la descentralización para impulsar el desarrollo rural, cultural y social en las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas.
Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam concluye su visita oficial a China
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, concluyó su visita oficial a China tras impulsar la cooperación parlamentaria y los vínculos bilaterales.
Ciudad Ho Chi Minh y Alemania refuerzan la cooperación anticorrupción y gobernanza urbana
El subsecretario permanente del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, Le Quoc Phong, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo en Alemania, con vistas a intercambiar experiencias sobre la prevención y control de la corrupción y de prácticas negativas.
Visita de líder parlamentario facilita cooperación Vietnam-China
La visita oficial a China del presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, a China busca fortalecer los mecanismos legislativos, armonizar marcos jurídicos y ampliar la cooperación bilateral en nuevos ámbitos.
Segundo Foro de Diplomacia Popular fortalece la amistad entre Vietnam y Rusia
El segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia-Vietnam se inauguró en el distrito de Vyborgsky, de la ciudad rusa de San Petersburgo, con el objetivo de fortalecer la amistad e impulsar la cooperación entre los pueblos de ambos países.
Honor y memoria eterna: el solemne regreso de los héroes de Vi Xuyen
Vietnam da sepultura a los restos de 93 mártires recuperados en el antiguo frente de Vi Xuyen, en la provincia de Tuyen Quang, tras más de 40 años.
Vietnam y Azerbaiyán acuerdan ampliar la cooperación en sectores estratégicos
La vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, se reunió en Bakú con dirigentes azerbaiyanos para impulsar la Asociación Estratégica entre ambos países y ampliar la cooperación en energía, comercio, inversión, educación y turismo.
Vietnam y Laos refuerzan sus vínculos de solidaridad y cooperación
El premier Le Minh Hung reafirma la prioridad de las relaciones entre Vietnam y Laos y propone acelerar proyectos de transporte.
Máximo dirigente vietnamita recibe al vicepremier y titular de Defensa de Camboya
El líder vietnamita To Lam recibe a Tea Seiha en Vietnam para reforzar la cooperación en defensa y seguridad
Vietnam otorga máxima prioridad a nexos con Laos, afirma máximo dirigente
El líder vietnamita To Lam reafirma la prioridad de las relaciones entre Vietnam y Laos y destaca la cooperación en defensa, seguridad y solidaridad bilateral.
Premier vietnamita recibe al alcalde de Hamburgo para reforzar los lazos económicos
Vietnam y Hamburgo buscan ampliar la cooperación en comercio, inversión, logística portuaria, energía eólica marina y transición ecológica.
Vietnam felicita al nuevo presidente de Cámara de Representantes de Marruecos
El titular parlamentario Tran Thanh Man felicitó a Ahmed Touizi por su elección como presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos.
Comunidad vietnamita en Arabia Saudita se encuentra a salvo pese a preocupaciones por la seguridad
Más de 5.000 vietnamitas en Arabia Saudita están a salvo tras los ataques, aunque se registran alteraciones en aeropuertos y vuelos.
Proponen medidas disciplinarias contra un alto funcionario de Ciudad Ho Chi Minh
La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido propone sanciones contra Su Ngoc Anh y señala infracciones en los comités del Ministerio de Finanzas y la Auditoría Estatal.
Vietnam, Laos y Camboya refuerzan cooperación en defensa en una reunión trilateral
Los ministros de Defensa de Vietnam, Laos y Camboya se reunieron en Hanoi para fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación en defensa, gestión fronteriza, lucha contra la delincuencia transnacional y formación militar.