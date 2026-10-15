Política

Máximo dirigente de Vietnam realizará gira por Dinamarca, la UE y Bélgica

El secretario general y presidente To Lam realizará una visita de Estado a Dinamarca y visitas oficiales a la UE y Bélgica del 19 al 24 de octubre, acompañado de su esposa y una delegación de alto nivel.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Dinamarca y visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica del 19 al 24 de octubre.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, las visitas se efectuarán por invitación del rey de Dinamarca, Federico X, y la reina; del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever./.

VNA
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