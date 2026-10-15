Vietnam potencia sus relaciones con la UE, Dinamarca y Bélgica

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, realizará una visita de Estado a Dinamarca y visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica del 19 al 24 de octubre.



Tal información la dio a conocer la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy en Hanoi.



Las visitas se realizarán por invitación del rey de Dinamarca, Federico X, y la reina; del presidente del Consejo Europeo, António Costa; y del primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.



Vietnam y Dinamarca mantienen una sólida relación de amistad. En los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países han sentado bases firmes para la cooperación, que incluyen una asociación estratégica sobre cambio climático, energía, medio ambiente y crecimiento verde, establecida en noviembre de 2011; una Asociación Integral, en septiembre de 2013; y una asociación estratégica verde, en noviembre de 2023.



Ambas partes han mantenido intercambios eficaces de delegaciones de todos los niveles y encuentros de alto nivel. Dinamarca es uno de los principales inversores de la UE en Vietnam y un destacado socio nórdico en materia de inversiones de alta calidad y desarrollo verde. Vietnam, por su parte, es uno de los destinos prioritarios para las inversiones de las empresas danesas en el Sudeste Asiático.



Por otro lado, Vietnam y la UE elevaron oficialmente sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral durante la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa, en enero de 2026.



Vietnam es el primer socio estratégico integral de la UE en el Sudeste Asiático y el único miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que cuenta con todos los pilares de cooperación establecidos con el bloque.



Las relaciones políticas con la UE se desarrollan en dos niveles: entre Vietnam y la UE, y entre Vietnam y cada uno de los Estados miembros del bloque. Estos vínculos se han fortalecido de manera continua en todos los ámbitos. Tras seis años de aplicación, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) ha generado resultados positivos. Vietnam se ha convertido en el mayor socio comercial de la UE en bienes dentro de la ASEAN, mientras que la UE es el cuarto mayor socio comercial y el sexto mayor inversor de Vietnam.



Bélgica y Vietnam establecieron relaciones diplomáticas en 1973. En 2018, ambos países elevaron sus vínculos a una asociación estratégica en el ámbito de la agricultura, que ha arrojado resultados positivos.



Asimismo, han mantenido intercambios y encuentros de alto nivel en foros regionales e internacionales. En el ámbito económico, Bélgica es el sexto mayor socio comercial de Vietnam dentro de la UE, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de Bélgica en la ASEAN.



Según Pham Thu Hang, durante su visita a Dinamarca, el secretario general y presidente To Lam tiene previsto reunirse con el rey danés, mantener conversaciones con el primer ministro y reunirse con el presidente del Parlamento danés, además de participar en otras importantes actividades diplomáticas.



En la UE, se prevé que mantenga conversaciones y reuniones con los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea.



En Bélgica, el máximo dirigente vietnamita tiene previsto mantener conversaciones con el primer ministro y reunirse con el rey, el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Representantes, además de participar en otras actividades diplomáticas./.





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