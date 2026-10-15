Política

Vietnam y China impulsan una cooperación más profunda, estable y sostenible

La visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China refuerza la confianza política y promueve la cooperación bilateral en infraestructuras, comercio, tecnología y formación.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostiene conversaciones con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La reciente visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, a China contribuyó a consolidar la confianza política, mejorar la eficacia de la cooperación interparlamentaria e impulsar un desarrollo más profundo, estable y sostenible de los vínculos bilaterales, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.

En una entrevista concedida a la prensa, el canciller destacó que esta primera visita del presidente de la AN, Tran Thanh Man, a China desde que asumió su actual responsabilidad se produjo en un contexto en el que ambos países están entrando en una nueva etapa de desarrollo.

Por tal motivo, dio continuidad a la dinámica de intercambios de alto nivel y contribuyó a concretar los consensos estratégicos alcanzados durante la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en abril de 2026.

Durante las conversaciones y encuentros, los dirigentes de ambas partes reafirmaron la alta prioridad que conceden a las relaciones bilaterales y su determinación de aplicar eficazmente las orientaciones acordadas por los máximos dirigentes de ambos Partidos y Estados. También coincidieron en la necesidad de lograr avances cualitativos en la cooperación sustantiva y elevar a un nuevo nivel, en la nueva era, la Asociación de cooperación estratégica integral y la Comunidad de futuro compartido Vietnam-China de importancia estratégica.

El éxito de la visita reafirma el papel fundamental de la diplomacia parlamentaria y la eficacia del mecanismo del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de ambos países. Las partes profundizaron sus intercambios sobre la articulación de sus estrategias de desarrollo, la ciencia y la tecnología, la gobernanza social y el fortalecimiento de las bases sociales de la relación. También compartieron experiencias en materia legislativa y de elaboración de políticas y leyes, y acordaron reforzar la coordinación entre las comisiones especializadas, los ministerios, los organismos competentes y las autoridades locales para impulsar la aplicación de los acuerdos alcanzados.

Según Le Hoai Trung, ambas partes lograron consensos concretos en ámbitos prioritarios para Vietnam y con un elevado potencial de cooperación. Entre las principales orientaciones figuran mantener los contactos de alto nivel y profundizar los intercambios estratégicos, mejorar la conectividad de las infraestructuras y las economías, con especial atención a las líneas ferroviarias transfronterizas, reforzar la cooperación en los pasos fronterizos, y ampliar el acceso al mercado chino para los productos agrícolas y de alta calidad de Vietnam.

Asimismo, acordaron impulsar nuevos motores de cooperación en ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, transformación digital, formación de recursos humanos altamente calificados e intercambio de experiencias en materia de gobernanza.

También convinieron en intensificar los intercambios entre los pueblos, la cooperación entre localidades y la colaboración en educación y formación, así como coordinar las actividades del Año de Cooperación Turística Vietnam-China. Ambas partes destacaron además la importancia de gestionar eficazmente la frontera terrestre, controlar y resolver adecuadamente las discrepancias y mantener la estabilidad y la paz en el mar.

En cuanto a las tareas futuras, Le Hoai Trung señaló que ambos países deben seguir concretando los consensos alcanzados por sus máximos dirigentes, mantener contactos regulares y definir claramente las prioridades de actuación para materializar proyectos e iniciativas y obtener resultados tangibles de la cooperación.

También será necesario potenciar el papel del Comité de Cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y reforzar la coordinación entre sus órganos especializados para establecer marcos jurídicos adecuados y ejercer la función de supervisión parlamentaria. Estos esfuerzos contribuirán a facilitar la cooperación en conectividad de infraestructuras, comercio, inversión, ciencia, tecnología, innovación y formación de recursos humanos.

Por otra parte, ambos países continuarán promoviendo los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación entre localidades mediante los grupos parlamentarios de amistad, los diputados y las asambleas locales. Se ampliarán los programas dirigidos a jóvenes, estudiantes, académicos y jóvenes empresarios, al tiempo que se optimizarán las actividades en el marco del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027.

Le Hoai Trung expresó su confianza en que, gracias a la determinación de los altos dirigentes de ambos países y a la estrecha coordinación entre la AN de Vietnam y la Asamblea Popular Nacional de China, los resultados de la visita seguirán consolidándose y contribuirán sustancialmente al desarrollo de ambas naciones, así como a profundizar los vínculos bilaterales sobre bases más prácticas y sostenibles./.

VNA
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