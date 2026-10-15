Visita del presidente suizo a Vietnam, un hito histórico en las relaciones bilaterales

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Hanoi (VNA) – Con motivo de la visita oficial a Vietnam del presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa, del 17 al 18 de octubre de 2026, el embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la importancia de este acontecimiento y las perspectivas de cooperación bilateral, en el marco del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Al recordar que en 1971 Suiza fue, junto con Noruega y Suecia, uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam en plena guerra, el embajador Thomas Gass calificó la visita del presidente Guy Parmelin de hito histórico que permite hacer balance de los 55 años de relaciones bilaterales y reconocer los notables avances de Vietnam. Desde 1971, Suiza ha llevado a cabo programas de cooperación humanitaria en Vietnam. En los últimos 15 años, la cooperación bilateral se ha orientado cada vez más hacia el ámbito económico, con el objetivo de favorecer la integración de Vietnam en la economía mundial y reforzar su papel en la escena internacional.

​El embajador suizo señaló que la visita del presidente Guy Parmelin, por invitación del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, tiene lugar poco después del establecimiento de la Asociación Integral entre ambos países. Precisó que los dirigentes de las dos naciones conceden prioridad al fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y en materia de inversiones.

Al referirse a la conclusión, el 2 de julio de 2026, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, el diplomático consideró que su próxima firma contribuirá a reforzar la confianza entre ambas economías. El acuerdo proporcionará un marco comercial previsible, reducirá los aranceles, protegerá la propiedad intelectual y fortalecerá la confianza de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

​En cuanto al establecimiento de los centros financieros internacionales en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, Thomas Gass destacó que Suiza seguirá dando prioridad al fortalecimiento del sistema bancario vietnamita, una condición esencial para el éxito de estos centros, en lugar de concentrar sus esfuerzos en las nuevas plazas financieras.

​En los ámbitos de la investigación científica y la innovación, el diplomático resaltó la cooperación entre el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS) y el Fondo Nacional de Vietnam para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED). Esta colaboración ha permitido financiar una veintena de proyectos conjuntos de investigación entre universidades destacadas de ambos países, y está previsto lanzar una tercera convocatoria de proyectos el próximo año.

​Por último, el embajador Thomas Gass subrayó que la pertenencia de ambos países a la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) favorece los intercambios culturales y el acercamiento entre sus pueblos. Asimismo, elogió el sólido crecimiento económico de Vietnam y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con la neutralidad de carbono para 2050. En este sentido, consideró que Vietnam es un socio clave para Suiza, con un gran potencial de cooperación./.

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