Vietnam aplaude la exención por Rusia de visado para ciudadanos vietnamitas

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Hanoi (VNA) – Vietnam acoge con satisfacción la decisión de Rusia de eximir de visado a los ciudadanos vietnamitas titulares de pasaportes ordinarios a partir del 15 de octubre de 2026, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera celebrada hoy aquí.

​La medida se enmarca en la declaración conjunta emitida durante la visita de Estado a Rusia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación vietnamita de alto nivel. La declaración estableció medidas para profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral entre ambos países en la nueva etapa.

​El documento destacó los esfuerzos de ambas partes por ampliar la cooperación laboral, impulsar los vínculos turísticos mediante el aumento de los vuelos regulares y chárter, simplificar los procedimientos de entrada y salida para los ciudadanos vietnamitas que viajan a Rusia y avanzar hacia la exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios.

​En este contexto, Vietnam acoge con satisfacción la política rusa de exención de visado, establecida mediante el Decreto n.º 730, firmado por el presidente ruso, Vladimir Putin, el 12 de octubre, señaló Pham Thu Hang.

​En cuanto al programa piloto de Vietnam para eximir de visado a grupos de turistas chinos que visiten la provincia de Khanh Hoa, la portavoz indicó que recientemente se han producido numerosos avances en los procedimientos migratorios y las políticas de exención de visado entre Vietnam y otros países.

​El Gobierno vietnamita promulgó la Resolución N.º 325/NQ-CP el 12 de octubre, que concede la entrada sin visado a determinados ciudadanos chinos titulares de pasaportes ordinarios durante el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027.​

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

La política estará vigente del 12 de octubre de 2026 al 31 de diciembre de 2027. Se aplica a los ciudadanos chinos que posean pasaportes ordinarios válidos, con excepción de los titulares de pasaportes de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que viajen en grupos de al menos dos personas mediante paquetes turísticos organizados por empresas vietnamitas de viajes internacionales.

​El programa se limita a la provincia de Khanh Hoa. Los turistas deberán entrar y salir de Vietnam por el Aeropuerto Internacional de Cam Ranh, en vuelos directos procedentes de la China continental, y utilizar el mismo puesto fronterizo tanto para la entrada como para la salida.

Pham Thu Hang afirmó que este programa piloto constituye una medida concreta para poner en práctica los importantes consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos partidos y países, incluida la puesta en marcha del Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027, durante la visita del secretario general y presidente To Lam a China en abril de 2026.

​La política tiene como objetivo facilitar aún más los viajes de los turistas chinos a Vietnam e impulsar los intercambios entre los pueblos y la cooperación turística, contribuyendo así a consolidar la base social de las relaciones bilaterales y a generar beneficios prácticos para los pueblos de ambos países.

​La portavoz añadió que, al igual que otras políticas piloto, las autoridades vietnamitas supervisarán y evaluarán su aplicación y sus resultados para introducir, si fuera necesario, ajustes acordes con las condiciones reales./.

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