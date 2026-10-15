Vietnam y Suiza buscan reforzar la cooperación económica

Ginebra (VNA) – Con motivo de la visita oficial a Vietnam del presidente de Suiza, Guy Parmelin, la embajadora de Vietnam en el país helvético, Chau Mai Anh, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la importancia de este acontecimiento y las perspectivas de cooperación bilateral.
La embajadora Chau Mai Anh destacó que la visita tiene lugar en un momento especialmente significativo, ya que 2026 marca el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza. Ambos países están implementando la Asociación Integral establecida en enero de 2025, que abre una nueva etapa de cooperación más estrecha en el ámbito político, más concreta en el económico y con nuevas perspectivas de desarrollo.
La firma prevista en Hanoi del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, supondrá un hito importante en el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales.
En cuanto al acuerdo de libre comercio Vietnam-AELC, cuyas negociaciones concluyeron el 2 de julio de 2026, la embajadora señaló que este no se limita a la reducción de los aranceles. El acuerdo abarca numerosos ámbitos, entre ellos el comercio de bienes y servicios, la inversión, la propiedad intelectual, la contratación pública, el desarrollo sostenible y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y se espera que contribuya a profundizar los vínculos económicos.
Según la diplomática, cuatro grupos de actores vietnamitas podrían beneficiarse especialmente del acuerdo: los sectores que ya tienen presencia en el mercado suizo como el textil, el calzado, la electrónica, la maquinaria y los equipos, así como los productos agrícolas y alimentarios procesados; las empresas capaces de cumplir las normas internacionales y ofrecer productos de alto valor añadido; los fabricantes y proveedores locales que puedan incorporarse a las cadenas de suministro de las empresas suizas; y los sectores con un alto componente tecnológico y de innovación.
La embajadora subrayó la complementariedad de ambas economías. Suiza cuenta con ventajas en tecnología, innovación, industria farmacéutica, finanzas y producción de alta tecnología, mientras que Vietnam dispone de una posición estratégica en Asia y una amplia red de acuerdos de libre comercio.
Para aprovechar plenamente estas oportunidades, la diplomática consideró que Vietnam debe seguir mejorando su entorno empresarial para hacerlo más transparente, estable y previsible. Asimismo, debe reforzar las capacidades de sus empresas para facilitar su integración en las cadenas de suministro de las compañías suizas y en las cadenas de valor regionales y mundiales.
También destacó la necesidad de intensificar la cooperación en innovación, investigación y desarrollo, formación de recursos humanos y transferencia de tecnología.
La embajadora expresó su esperanza de que ambos países vayan más allá de la expansión del comercio bilateral y profundicen la cooperación en producción, investigación e innovación, así como su participación conjunta en las cadenas de valor mundiales./.