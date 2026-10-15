Vietnam y Suiza buscan reforzar la cooperación económica

​Ginebra (VNA) – Con motivo de la visita oficial a Vietnam del presidente de Suiza, Guy Parmelin, la embajadora de Vietnam en el país helvético, Chau Mai Anh, concedió una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre la importancia de este acontecimiento y las perspectivas de cooperación bilateral.

​La embajadora Chau Mai Anh destacó que la visita tiene lugar en un momento especialmente significativo, ya que 2026 marca el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza. Ambos países están implementando la Asociación Integral establecida en enero de 2025, que abre una nueva etapa de cooperación más estrecha en el ámbito político, más concreta en el económico y con nuevas perspectivas de desarrollo.

​La firma prevista en Hanoi del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, supondrá un hito importante en el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales.

En cuanto al acuerdo de libre comercio Vietnam-AELC, cuyas negociaciones concluyeron el 2 de julio de 2026, la embajadora señaló que este no se limita a la reducción de los aranceles. El acuerdo abarca numerosos ámbitos, entre ellos el comercio de bienes y servicios, la inversión, la propiedad intelectual, la contratación pública, el desarrollo sostenible y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y se espera que contribuya a profundizar los vínculos económicos.

​Según la diplomática, cuatro grupos de actores vietnamitas podrían beneficiarse especialmente del acuerdo: los sectores que ya tienen presencia en el mercado suizo como el textil, el calzado, la electrónica, la maquinaria y los equipos, así como los productos agrícolas y alimentarios procesados; las empresas capaces de cumplir las normas internacionales y ofrecer productos de alto valor añadido; los fabricantes y proveedores locales que puedan incorporarse a las cadenas de suministro de las empresas suizas; y los sectores con un alto componente tecnológico y de innovación.

​La embajadora subrayó la complementariedad de ambas economías. Suiza cuenta con ventajas en tecnología, innovación, industria farmacéutica, finanzas y producción de alta tecnología, mientras que Vietnam dispone de una posición estratégica en Asia y una amplia red de acuerdos de libre comercio.

​Para aprovechar plenamente estas oportunidades, la diplomática consideró que Vietnam debe seguir mejorando su entorno empresarial para hacerlo más transparente, estable y previsible. Asimismo, debe reforzar las capacidades de sus empresas para facilitar su integración en las cadenas de suministro de las compañías suizas y en las cadenas de valor regionales y mundiales.

​​También destacó la necesidad de intensificar la cooperación en innovación, investigación y desarrollo, formación de recursos humanos y transferencia de tecnología.

​La embajadora expresó su esperanza de que ambos países vayan más allá de la expansión del comercio bilateral y profundicen la cooperación en producción, investigación e innovación, así como su participación conjunta en las cadenas de valor mundiales./.