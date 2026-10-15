FAO distingue a diez destacadas mujeres vietnamitas por su labor en la agricultura

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Diez destacadas mujeres vietnamitas fueron homenajeadas hoy en una ceremonia celebrada en Ciudad Ho Chi Minh por sus contribuciones a los sistemas agroalimentarios y al desarrollo rural.
El acto, organizado por la Representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Vietnam, tuvo lugar en el marco de la Conferencia del Día Mundial de la Alimentación 2026, organizada por la FAO y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAE).
La iniciativa se llevó a cabo con motivo del Año Internacional de la Agricultora 2026 y formó parte del programa mundial de la FAO “100 mujeres heroínas de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”.
Las candidatas fueron evaluadas por un jurado integrado por expertos de la FAO, el MAE y organizaciones asociadas, sobre la base de cuatro criterios: impacto tangible, capacidad de liderazgo, innovación y desarrollo comunitario.
Las homenajeadas representan una amplia variedad de ámbitos, entre ellos la investigación científica, la gestión, la extensión agrícola, el emprendimiento, el desarrollo de cadenas de valor y la aplicación de tecnologías. Pese a desempeñarse en distintos campos, comparten el compromiso de aumentar el valor de los productos agrícolas, mejorar los medios de vida y promover el desarrollo agrícola y rural sostenible.
Entre las diez mujeres reconocidas figuran Thai Huong, Heroína del Trabajo y fundadora y presidenta del Consejo Estratégico del Grupo TH; Lam Ngoc Bao Han, fundadora de la marca “Gia Dinh Nha Cua” (Familia Cangrejo), en la provincia de Ca Mau; y Thach Thi Chal Thi, fundadora y directora ejecutiva de la empresa Tra Vinh Farm.
También fueron distinguidas Nguyen Pham Cam Tu, cofundadora y directora de la empresa CAS Energy en la ciudad de Da Nang; la profesora y doctora Nguyen Thi Lan, directora de la Universidad Nacional de Agricultura de Vietnam y diputada de la XVI Asamblea Nacional; Dinh Thi Tieu Oanh, jefa del Departamento de Cultivos Industriales del Instituto de Ciencias Agrícolas y Forestales de Tay Nguyen; y la doctora Nguyen Thi Hai, jefa del Departamento de Extensión Ganadera y Veterinaria del Centro Nacional de Extensión Agrícola, dependiente del MAE.
Completan la lista la doctora Nguyen Thi Hong Minh, exviceministra de Pesca y presidenta de la Asociación para la Transparencia Alimentaria; Nong Thi Tham, presidenta del Consejo de Administración y directora de la Cooperativa de Medicina Tradicional de Yen The; y Luong Thi Hanh, fundadora y directora ejecutiva de la empresa Hanhsilk, con sede en Hanoi.
El representante de la FAO en Vietnam, Vinod Ahuja, destacó que garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres accedan a la tierra, el capital, los conocimientos y los mercados reviste una importancia práctica para el desarrollo agrícola y la mejora de la calidad de vida de las comunidades, no solo en Vietnam, sino también en la mayoría de los países del mundo.
Cuando las mujeres pueden desarrollar plenamente su potencial, aumenta la productividad de los cultivos, los niños reciben una mejor atención nutricional y las comunidades fortalecen su capacidad para afrontar las adversidades y los desafíos.
Por ello, señaló, es fundamental seguir ampliando el acceso de las mujeres a los conocimientos, la tecnología y los recursos, al tiempo que se fomenta su participación en la toma de decisiones y en puestos de liderazgo. Esto constituye la base para impulsar la innovación, mejorar los medios de vida y desarrollar cadenas de valor agrícolas sostenibles./.
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