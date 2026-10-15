Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam recibe al dirigente laosiano

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi a Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), quien se encuentra en una visita oficial a Vietnam.



El dirigente anfitrión destacó la importancia de la visita de la delegación laosiana, al considerar que contribuye a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.



Felicitó a Laos por los importantes y amplios logros de carácter histórico alcanzados en los últimos tiempos, especialmente la elección del presidente de la Asamblea Nacional y del Primer Ministro, acontecimientos de gran relevancia para seguir reforzando el liderazgo del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Laos en el cumplimiento de los objetivos y las tareas del nuevo período.



Asimismo, expresó su satisfacción por el desarrollo cada vez más sustancial y eficaz de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países en todos los ámbitos.



Los mecanismos de cooperación entre los dos partidos, Estados, asambleas nacionales y gobiernos han seguido demostrando su eficacia y han contribuido significativamente a mantener la estabilidad política, fortalecer la defensa y la seguridad nacionales e impulsar el desarrollo socioeconómico de cada país.



Según Tran Thanh Man, esto constituye una base esencial para que ambas partes sigan mejorando la calidad y la eficacia de la cooperación, especialmente en ámbitos estratégicos y de largo plazo.



También destacó que la cooperación entre las dos asambleas nacionales se consolida continuamente, mantiene estrechos vínculos y obtiene resultados positivos, en el marco de la aplicación activa de su acuerdo de cooperación.



Las asambleas nacionales de Vietnam y Laos han organizado con frecuencia visitas recíprocas de alto nivel y de otros niveles, además de intercambiar experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos de importancia nacional.



Han coordinado sus esfuerzos y se han apoyado mutuamente en foros parlamentarios regionales e internacionales, contribuyendo a proteger los intereses legítimos de cada país y a promover la paz, la estabilidad y la cooperación en la región, señaló.



Propuso mantener intercambios periódicos entre los dos órganos legislativos, así como entre sus comisiones, organismos especializados y parlamentarios, especialmente sobre las cuestiones surgidas durante la implementación de las resoluciones de los congresos de cada partido.



Instó a estrechar la coordinación para institucionalizar, acelerar y supervisar la ejecución de los acuerdos de alto nivel alcanzados por ambos partidos y Estados.



Asimismo, abogó por intensificar el intercambio de experiencias para perfeccionar el marco institucional y facilitar el desarrollo económico, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión, la conectividad de infraestructuras y transporte, la energía, la economía digital y la cooperación fronteriza, con el fin de reforzar la conectividad y aprovechar las complementariedades entre ambas economías.



Thanh Man también propuso fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en los foros parlamentarios regionales e internacionales, en particular la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).



Además, instó a ambas partes a colaborar estrechamente en los preparativos y la organización adecuada de las actividades del Año de la Amistad y la Solidaridad Vietnam-Laos 2027, a fin de profundizar la comprensión de los pueblos de ambos países sobre el significado especial de las relaciones bilaterales.



Por su parte, Vilay Lakhamphong informó a su anfitrión sobre los resultados de sus conversaciones con Tran Cam Tu, miembro del Buró Político permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.



Durante el encuentro, Tran Thanh Man y Vilay Lakhamphong también se informaron mutuamente sobre las principales directrices y orientaciones de sus respectivos partidos y Estados, las actividades de los dos parlamentos y la situación del desarrollo socioeconómico de cada país.



Ambas partes coincidieron en que, ante la compleja evolución de la situación regional e internacional, el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Laos reviste una importancia estratégica a largo plazo para ambos países.



Asimismo, expresaron su deseo de que las dos asambleas nacionales continúen intercambiando experiencias y enseñanzas en materia legislativa y de supervisión suprema, eleven la eficacia de la cooperación parlamentaria y contribuyan de manera sustancial al desarrollo integral de las relaciones entre ambos partidos y países./.

VNA