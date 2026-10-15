Vietnam saluda la evaluación objetiva de EE.UU. sobre sus esfuerzos contra la trata de personas

Hanoi (VNA) – Vietnam acoge con satisfacción la evaluación objetiva de Estados Unidos sobre los resultados positivos alcanzados por el país en la lucha contra la trata de personas en los últimos años, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



La funcionaria hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa ordinaria de la cartera, en respuesta a una pregunta sobre el contenido relativo a Vietnam del Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 9 de octubre.



Vietnam ha intensificado sus esfuerzos para combatir la trata de personas, especialmente mediante la aprobación y aplicación del programa de prevención y lucha contra este delito para el período 2026-2030, con visión hasta 2035, señaló.



La aplicación eficaz y coordinada de la Ley de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de 2024 ha ido acompañada del fortalecimiento de las investigaciones, los procesos judiciales y los juicios relacionados con estos casos, así como de esfuerzos para identificar y prestar apoyo a las víctimas.



Las campañas de comunicación también han contribuido a elevar la conciencia pública, especialmente ante la creciente complejidad de los casos de trata vinculados a centros de estafa en línea, indicó la portavoz.



Según Thu Hang, Vietnam también ha aprobado un plan para aplicar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) durante el período 2026-2035. La iniciativa tiene como objetivo abordar los nuevos desafíos migratorios y prevenir los riesgos de trata de personas asociados a la migración internacional.



Vietnam continuará cooperando estrechamente con otros países, incluido Estados Unidos, y reforzará los intercambios y el diálogo para promover una evaluación más integral y positiva de sus esfuerzos y logros en la lucha contra la trata de personas, de conformidad con el espíritu de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, añadió.



Con respecto a las informaciones sobre un ataque contra un petrolero NV Sunshine, la vocera afirmó que eran falsas e inexactas las informaciones según las cuales la Corporación de Transporte Nhat Viet, propietaria del buque, había confirmado oficialmente la mañana del 10 de octubre que este había sido atacado.



La portavoz aseguró que el NV Sunshine no había sufrido ningún ataque y continuaba operando con normalidad y en condiciones de seguridad. La empresa mantiene contacto regular con el buque para conocer de primera mano su situación operativa.



La Embajada de Vietnam en Irán continúa coordinándose con las autoridades locales para garantizar el mayor nivel posible de seguridad para el buque y sus tripulantes vietnamitas mientras transitan por la zona.



En relación con la evolución de la situación en Oriente Medio, la portavoz señaló que el 13 de octubre de 2026 Vietnam expresó su posición y respuesta ante los recientes ataques contra infraestructuras civiles en Arabia Saudita.



Según la información de la Embajada de Vietnam en Arabia Saudita, no se ha informado de ningún ciudadano vietnamita afectado por estos ataques.



La Embajada sigue trabajando estrechamente con las autoridades locales competentes y los representantes de la comunidad vietnamita para vigilar la situación, proporcionar información actualizada y estar preparada para adoptar medidas de protección consular en caso de que algún ciudadano vietnamita resulte afectado o herido, indicó.



El 11 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una recomendación en la que instaba a los ciudadanos vietnamitas que se encuentran en el país a seguir de cerca y cumplir estrictamente las normas e instrucciones de las autoridades locales y de la Embajada de Vietnam en Arabia Saudita.



Se aconseja a los ciudadanos evitar desplazamientos a zonas peligrosas, especialmente aquellas que corran riesgo de sufrir ataques, y abstenerse de congregarse en grandes grupos.



A quienes tengan previsto viajar a Arabia Saudita se les recomienda reconsiderar sus planes si el viaje no es estrictamente necesario. Asimismo, los ciudadanos vietnamitas deben mantener el contacto con las misiones diplomáticas y consulares de Vietnam en el país.



Para solicitar asistencia u obtener información sobre protección consular, los ciudadanos pueden comunicarse a través de la línea telefónica específica de protección ciudadana./.





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