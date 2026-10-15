Máximo dirigente vietnamita reafirma prioridad de fortalecer vínculos con Laos

Hanoi (VNA)- Vietnam concede la máxima importancia y prioridad al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones con Laos, aseveró el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al recibir hoy en Hanoi a Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario del país vecino.



Durante el encuentro, el secretario general y presidente To Lam destacó la importancia de la visita del funcionario laosiano en un momento en que ambos Partidos y Estados implementan activamente las resoluciones de sus respectivos congresos nacionales y los acuerdos de alto nivel, con el propósito de profundizar aún más la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.



El líder vietnamita felicitó al Partido Popular Revolucionario de Laos por los logros alcanzados en el período reciente. Subrayó que los nexos entre Vietnam y Laos, forjados por generaciones de dirigentes y ciudadanos de ambos países, constituyen un patrimonio invaluable para ambos pueblos.



Vietnam y Laos han permanecido hombro con hombro, compartiendo dificultades y apoyándose mutuamente tanto durante sus luchas por la independencia nacional como en la actual etapa de construcción y desarrollo de sus respectivos países, remarcó.



Por su parte, Vilay Lakhamphong expresó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam desde que asumió su actual responsabilidad. También felicitó al país por sus importantes logros y manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, el pueblo vietnamita seguirá cosechando nuevos éxitos en todos los ámbitos.



Al informar sobre la situación reciente de Laos, el visitante hizo un balance de las conversaciones mantenidas con el miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y de sus encuentros con otros altos dirigentes anfitriones.



Sostuvo que ambas partes intercambiaron opiniones de manera franca y fraternal sobre las experiencias en la construcción partidista, así como acordaron medidas para impulsar importantes proyectos de cooperación, intensificar los intercambios económicos y promover sectores clave.



El secretario general y presidente To Lam aplaudió la profundización constante de los nexos de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, que ya se traducen en resultados concretos, especialmente en los ámbitos de la política, diplomacia, seguridad, defensa, economía y educación. Ambos países mantienen intercambios frecuentes de delegaciones a todos los niveles y avanzan en la solución de los obstáculos que afectan a los proyectos prioritarios de cooperación.



Con vistas a imprimir mayor dinamismo y contenido práctico a esta relación especial en la nueva etapa, el dirigente vietnamita propuso que ambas partes continúen aplicando eficazmente los acuerdos de alto nivel entre los dos Partidos, como principal orientación política y base para concretar la cooperación en distintos ámbitos. También abogó por convertir la colaboración económica en un pilar cada vez más sólido de las relaciones bilaterales.



En este sentido, instó a concentrar recursos en proyectos de conectividad estratégica y logística, facilitar el aumento de las inversiones y los intercambios comerciales entre las empresas de ambos países y promover una mayor integración de sus mercados, aprovechando la complementariedad de ambas economías. Asimismo, destacó la necesidad de seguir intercambiando experiencias en la construcción del Partido y del sistema político, la gestión de cuadros y el desarrollo nacional, a fin de responder a las nuevas exigencias de esta etapa.



Además, propuso reforzar la cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos, especialmente de cuadros directivos y estratégicos, así como mantener una estrecha coordinación y compartir visiones estratégicas en los foros regionales e internacionales, en particular en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Tras valorar los programas conjuntos de investigación y la coordinación con Camboya en el programa de formación de jóvenes líderes de los tres Partidos de Vietnam, Laos y Camboya, el líder anfitrión reafirmó la disposición de Hanoi a enviar expertos y conferenciantes para compartir experiencias en la construcción partidista y la formación de cuadros, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los dirigentes laosianos.



Vilay Lakhamphong, por su parte, reafirmó que el Partido y el Estado de Laos valoran profundamente y agradecen la valiosa ayuda fraternal que Vietnam les ha brindado a lo largo de la historia. También se comprometió a coordinar estrechamente con la parte vietnamita para aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel e impulsar las relaciones bilaterales hacia una cooperación más profunda y efectiva.



Previamente, en la mañana del mismo día, en Hanoi, Vilay Lakhamphong y la delegación de alto nivel del Partido Popular Revolucionario de Laos depositaron una ofrenda floral en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. Asimismo, rindieron homenaje a los héroes y mártires en el monumento situado en la calle Bac Son./.

VNA