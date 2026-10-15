Economía

Vicepremier insta a provincia de Tay Ninh a mantener crecimiento de dos dígitos

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc instó hoy a la provincia de Tay Ninh a mantener el ritmo de crecimiento y esforzarse por alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10,5% en 2026.

El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc habla en la reunión. Foto: VNA
El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc habla en la reunión. Foto: VNA

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc instó hoy a la provincia de Tay Ninh a mantener el ritmo de crecimiento y esforzarse por alcanzar una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 10,5% en 2026.

Durante una reunión de trabajo con las autoridades de Tay Ninh sobre la situación de desarrollo socioeconómico en 2026, el subjefe del Gobierno elogió los resultados alcanzados por la provincia hasta el momento, a la vez que instó a aplicar, de aquí a finales de año medidas coordinadas y contundentes para cumplir los objetivos e indicadores de desarrollo socioeconómico fijados para 2026 y los años siguientes .

La provincia debe priorizar al máximo el sector de la industria y la construcción, revisar y determinar concretamente qué fábricas tienen capacidad para aumentar su producción y cuáles proyectos pueden entrar en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2026, exigió.

También urgió a acelerar el desembolso de la inversión pública, resolver las dificultades que afrontan las empresas e impulsar la producción y las actividades comerciales. Asimismo, pidió aprovechar eficazmente los inmuebles y terrenos excedentes tras la reorganización administrativa, resolver definitivamente los asuntos pendientes y prestar especial atención al desarrollo de la logística y la economía fronteriza.

Mientras, el presidente del Comité Popular de Tay Ninh, Le Van Han, informó que durante los primeros nueve meses de 2026 la provincia se ha centrado en sus labores de gestión en alcanzar un crecimiento de dos dígitos, adoptando de forma proactiva medidas para impulsar la producción y los negocios, atraer inversiones y movilizar recursos destinados al desarrollo socioeconómico.

El PIBR durante los primeros nueve meses alcanzó el 10,3%, situándose en el décimo lugar entre las 34 provincias y ciudades del país, y ocupando el primer puesto en la región sur, comunicó.

En los próximos meses, Tay Ninh centrará su gestión en el cumplimiento del escenario de crecimiento previsto, vinculando la responsabilidad de los máximos responsables con los resultados obtenidos. La provincia se propone desembolsar el 100% del plan de inversión pública, resolver los obstáculos existentes y acelerar la ejecución de los principales proyectos de transporte.

Asimismo, impulsará los motores de crecimiento de la industria, el comercio, los servicios, la logística, el turismo, la economía fronteriza y la agricultura de alta tecnología; mejorará el entorno de inversión, promoverá el desarrollo del sector privado, ayudará a las empresas a superar sus dificultades y reforzará la ciencia, la tecnología y la transformación digital, entre otros aspectos./.

VNA
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