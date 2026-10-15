Corea del Sur registra inversiones por casi 103 mil millones de dólares en Vietnam

Dong Nai, Vietnam (VNA) - Corea del Sur es el mayor inversor extranjero en Vietnam, con cerca de 10.600 proyectos y un capital registrado de casi 103 mil millones de dólares, se informó hoy en la Conferencia de Encuentro con Corea del Sur, celebrada en la ciudad de Dong Nai.



El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la Embajada de Corea del Sur y las autoridades de Dong Nai. Asistieron dirigentes locales, representantes de ministerios y organismos centrales, delegaciones de 33 provincias y ciudades, y miembros de la comunidad empresarial surcoreana.



Los participantes evaluaron los resultados de la cooperación bilateral y propusieron medidas para fortalecer los vínculos económicos y políticos.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Ngo Le Van, destacó la importancia del período 2026-2027 para impulsar la cooperación bilateral. Ambos países se preparan para celebrar el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 22 de diciembre de 2027.



Corea del Sur es el tercer socio comercial de Vietnam. En los primeros ocho meses de 2026, el intercambio comercial entre ambos países superó los 80 mil millones de dólares, la cifra más alta para ese período. Los dos países aspiran a superar los 100 mil millones de dólares en 2026 y alcanzar los 150 mil millones en 2030.



Los intercambios entre sus pueblos también se han intensificado. En 2025, se registraron más de cinco millones de visitas entre ambos países. Actualmente, más de 350.000 vietnamitas viven en Corea del Sur y unos 200.000 surcoreanos residen en Vietnam.



Ngo Le Van señaló que Vietnam está renovando su modelo de crecimiento. El país prioriza la ciencia y la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos cualificados, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



Vietnam busca atraer inversiones de alto valor añadido en inteligencia artificial, semiconductores, infraestructuras inteligentes y energías limpias, dijo, y enfatizó que estos sectores ofrecen nuevas oportunidades de cooperación con Corea del Sur, que cuenta con fortalezas en estos ámbitos.



En esta ocasión, el viceministro también invitó a las empresas surcoreanas a participar activamente en las actividades del Año de APEC Vietnam 2027.



Por su parte, Vo Tan Duc, subsecretario del Comité del Partido en Dong Nai, destacó la posición estratégica de la ciudad, y sus ventajas de transporte: carreteras, ferrocarriles, conexiones aéreas, puertos marítimos y vías navegables interiores.



En particular, el aeropuerto internacional de Long Thanh, el puerto de Phuoc An y las nuevas autopistas, una vez completada la construcción, contribuirán a mejorar la conectividad de la localidad con otras regiones y los mercados internacionales.



Según el funcionario, la Resolución No. 16-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de Dong Nai hasta 2035, con visión a 2065, define a la ciudad como un importante polo de crecimiento nacional. También establece su papel como centro regional e internacional de conexión, industria, servicios, logística e innovación.



Dong Nai atrae inversiones de 51 países y territorios. Cuenta con unos 2.300 proyectos y un capital registrado superior a los 47 mil millones de dólares.



Corea del Sur es el mayor inversor extranjero de la ciudad, con cerca de 470 proyectos vigentes y un capital registrado de casi 8,4 mil millones de dólares. Sus empresas contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de la capacidad productiva local.



Vo Tan Duc afirmó que las autoridades de Dong Nai seguirán escuchando las propuestas de las empresas surcoreanas. También se comprometió a resolver sus dificultades y facilitar sus inversiones a largo plazo.



La embajadora de Corea del Sur en Vietnam, Lee Miyon, destacó el papel de la ciudad como destino de las inversiones surcoreanas, especialmente en la industria manufacturera, los componentes, los repuestos y la logística.



En los próximos años, espera que las empresas de su país amplíen sus inversiones en componentes y materiales avanzados, logística inteligente, ciudades inteligentes, minerales críticos e industria de defensa.



En la conferencia, los participantes debatieron medidas para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur. También abordaron la promoción del comercio y la inversión sostenibles, así como la formación de recursos humanos cualificados para la era digital.



Otros temas fueron la cooperación en ciencia y tecnología, las industrias culturales, la transformación digital y el desarrollo verde, sostenible e inclusivo.



Al término del encuentro, representantes de ambas partes firmaron memorandos de entendimiento para impulsar la cooperación entre organismos vietnamitas y socios surcoreanos./.

VNA