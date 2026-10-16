Vietnam impulsa sus relaciones con Dinamarca, la UE y Bélgica hacia una nueva etapa

Hanoi (VNA) – La visita de Estado a Dinamarca y las visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica, del 19 al 24 de octubre, del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deben impulsar un avance estratégico en las relaciones con estos socios europeos, consolidar la confianza política y ampliar la cooperación en materia de comercio, ciencia y tecnología, innovación, crecimiento verde y desarrollo sostenible.

En una entrevista con la prensa sobre el significado y los objetivos de la gira, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, destacó que esta constituye una oportunidad para elevar integralmente los vínculos con Dinamarca, la UE y Bélgica, y promover una cooperación más sustancial y eficaz sobre la base de una firme voluntad política y coincidencias en las orientaciones estratégicas.

La visita de Estado a Dinamarca coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde las asociaciones estratégicas en ámbitos como el cambio climático, la energía, el medio ambiente y el crecimiento verde hasta la Asociación Integral y la Asociación Estratégica Verde, las dos partes han construido una sólida base de cooperación. La visita del líder vietnamita permitirá definir orientaciones para la nueva etapa y avanzar hacia un modelo de cooperación ejemplar entre Vietnam y un socio nórdico, puntualizó la vicecanciller.

En cuanto a la UE, tras más de 35 años de relaciones diplomáticas, ambas partes han ampliado su cooperación en numerosos ámbitos. La elevación de los vínculos a una Asociación Estratégica Integral en enero de 2026, con motivo de la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa, marcó un hito importante y convirtió a Vietnam en el primer país de la ASEAN en establecer con la UE el máximo nivel de asociación.

La visita actual brindará la oportunidad de profundizar los principales pilares de cooperación, especialmente en materia de comercio, inversión, ciencia y tecnología y formación de recursos humanos.

De acuerdo con Thu Hang, la cooperación económica entre Vietnam y la UE sigue siendo un punto destacado, gracias a los resultados positivos del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (EVFTA), tras seis años de aplicación.

En la tarde del 8 de mayo de 2026, en Hanoi, la viceministra de Asuntos Exteriores, Le Thi Thu Hang, asistió a la celebración del Día de Europa 2026, organizada por la Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam. (Foto: VNA)

La UE es actualmente el cuarto mayor socio comercial y el sexto mayor inversor de Vietnam, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN. La cooperación en cuanto a innovación, transición verde, transformación digital y economía marítima también se está ampliando.

En el caso de Bélgica, la gira se produce después de la visita de Estado a Vietnam del rey Felipe en abril de 2025, en un contexto favorable tras más de 50 años de relaciones diplomáticas y ocho años de implementación de la Asociación Estratégica en Agricultura.

Ambas partes pueden impulsar la cooperación en sectores en los que Bélgica cuenta con fortalezas y que Vietnam considera prioritarios, como ciencia y tecnología, semiconductores, energías renovables, agricultura verde, innovación, logística y puertos inteligentes.

La viceministra también valoró que la Cámara de Representantes de Bélgica fuera el primer Parlamento extranjero y siga siendo el único que ha aprobado una resolución en la que pide apoyo para las víctimas vietnamitas del agente naranja.

Según la vicecanciller, las relaciones de Vietnam con los tres socios evolucionan positivamente y se vuelven cada vez más profundas, sustanciales y eficaces. Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam y actualmente figura entre los principales inversores de la UE en el país, con especial presencia en inversiones de alta calidad y desarrollo verde. Los proyectos de empresas danesas en puertos marítimos, transporte marítimo, logística e industria verde constituyen ejemplos concretos de la eficacia de la cooperación bilateral.

Se espera que la visita consolide la confianza política al más alto nivel, abra nuevas oportunidades de cooperación y aproveche las fortalezas complementarias de Vietnam y sus socios europeos en tecnología, gestión y desarrollo sostenible.

De este modo, las partes podrán reforzar su capacidad de desarrollo y autonomía estratégica, generar beneficios concretos para la población y las empresas, y contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en ambas regiones y en el mundo./.

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