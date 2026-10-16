Vietnam y EE.UU. impulsan vínculos empresariales para fortalecer nexos bilaterales

Hanoi (VNA) - Vietnam desea promover el papel de las empresas como puente para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión con Estados Unidos, en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Así lo afirmó la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Hang, durante una reunión efectuada la víspera en Hanoi con Pamela Phan, exsubsecretaria adjunta de Comercio de Estados Unidos, con motivo de su participación en la novena Cumbre Empresarial Vietnam-Estados Unidos en Vietnam.



Minh Hang compartió información sobre los logros del desarrollo socioeconómico de Vietnam y las principales políticas y orientaciones del país para la nueva etapa de desarrollo.



La viceministra destacó los avances positivos y sustanciales en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, especialmente en los ámbitos económico, comercial y de inversión.



También valoró los resultados de la novena Cumbre Empresarial Vietnam-Estados Unidos, que contribuyó a fortalecer el diálogo entre los organismos responsables de formular políticas y la comunidad empresarial, además de promover nuevas ideas y oportunidades de cooperación.



Tras reconocer las contribuciones de Pamela Phan al desarrollo de las relaciones bilaterales, Minh Hang expresó su deseo de que continúe aprovechando su experiencia y sus redes de contactos en su nuevo cargo para conectar a las empresas e impulsar proyectos concretos de cooperación e inversión entre ambos países.



Por su parte, Phan manifestó su impresión por los logros socioeconómicos de Vietnam, así como su valoración positiva de los avances en las relaciones bilaterales.



Consideró que ambos países aún disponen de un amplio potencial para ampliar sus vínculos, especialmente en economía, comercio e inversión. Asimismo, afirmó que seguirá trabajando para promover la cooperación y estrechar los vínculos entre las empresas estadounidenses y sus socios vietnamitas.



Durante el encuentro, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la cooperación en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Minh Hang reafirmó que Vietnam concede gran importancia al papel de APEC en la promoción de la cooperación y la integración económica regional.



Señaló que el país está preparando activamente todos los aspectos necesarios para garantizar el éxito del Año del APEC 2027, con el objetivo de contribuir de manera concreta a la cooperación regional y fortalecer los vínculos con sus socios, incluido Estados Unidos.



Pamela Phan valoró los esfuerzos y los preparativos de Vietnam para el Año del APEC 2027 y señaló que la comunidad empresarial estadounidense sigue con gran interés las actividades del foro en el país.



Expresó su confianza en que Vietnam organizará con éxito el Año del APEC 2027, lo que abrirá nuevas oportunidades para estrechar los vínculos y ampliar la cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países y de toda la región./.

VNA