Política

Ministro vietnamita de Seguridad Pública recibe a dirigente partidista laosiano

El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió en Hanoi a Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, y Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. Foto: VNA
El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, y Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, recibió en Hanoi a Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, quien realiza una visita oficial a Vietnam.

Durante el encuentro, efectuado la víspera, el ministro vietnamita reconoció las importantes contribuciones de Lakhamphong al fortalecimiento y desarrollo de la cooperación entre los ministerios de Seguridad Pública de ambos países. En particular, durante su mandato como ministro de Seguridad Pública de Laos, Vilay Lakhamphong prestó atención, orientó y coordinó estrechamente la ejecución de importantes proyectos de cooperación entre ambas carteras.

Tam Quang manifestó su confianza en que, bajo la orientación y atención de los dirigentes de alto nivel de ambos partidos y Estados, especialmente del miembro permanente del Secretariado, la cooperación entre los ministerios de Seguridad Pública de Vietnam y Laos continuará profundizándose y generará resultados cada vez más concretos y eficaces.

Por su parte, Vilay Lakhamphong expresó su agradecimiento por la solidaridad, los estrechos vínculos, la coordinación y el valioso apoyo que el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha brindado a su homólogo laosiano en los últimos años.

También agradeció a la Comisión Central de Seguridad Pública y a los dirigentes del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam por su asistencia a Laos en la ejecución de varios proyectos de importancia práctica, entre ellos la Academia Política de la Seguridad Pública de Laos, el Centro de Tratamiento de la Drogodependencia, el sistema de gestión de la población y de documentos de identidad, y el centro de mando de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública de Laos.

Estos proyectos contribuyen a mejorar las infraestructuras, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología y reforzar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad laosianas. Asimismo, constituyen una muestra concreta de la cooperación especial entre los ministerios de Seguridad Pública de ambos países.

Vilay Lakhamphong expresó su deseo de que ambas partes sigan promoviendo su tradición de solidaridad y estrechos vínculos, intensifiquen el intercambio de experiencias y coordinen eficazmente la ejecución de los programas y proyectos conjuntos en el futuro, como contribución a preservar la seguridad y la estabilidad, y fortalecer los lazos bilaterales./.

VNA
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