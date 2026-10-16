Política

Efectúan conferencia nacional para estudiar y aplicar Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV

El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebraron hoy en Hanoi una conferencia nacional para estudiar, asimilar y aplicar la Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, con conexión en línea a más de 40.000 puntos de transmisión en todo el país.

El panorama de la conferencia. Foto: VNA
El panorama de la conferencia. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebraron hoy en Hanoi una conferencia nacional para estudiar, asimilar y aplicar la Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, con conexión en línea a más de 40.000 puntos de transmisión en todo el país.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, asistió al evento y pronunció un discurso de orientación.

Participaron en el evento dirigentes y exdirigentes del Partido, Estado y Asamblea Nacional, miembros del Comité Central del PCV, responsables de organismos centrales, ministerios, sectores y organizaciones, así como representantes de las organizaciones del Partido y de entidades sociopolíticas de todos los niveles.

vnanet_potal-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-9091444.jpg
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los delegados participan en la conferencia. Foto: VNA

La conferencia conectó con 40.074 puntos de transmisión en los comités del Partido provinciales y municipales, las organizaciones del Partido dependientes directamente del Comité Central, las instituciones, las unidades, las regiones militares, las fuerzas armadas y los cuerpos del ejército de todo el país. En total, participaron 2.725.229 delegados.

El evento fue retransmitido en directo por la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam y diversas plataformas digitales, para facilitar su seguimiento por parte de los cuadros, militantes y la población.

Según el programa, los participantes estudiaron las resoluciones relacionadas con el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean transparente, sólidos y desarrollados de manera integral, en respuesta a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa, la renovación de los métodos de liderazgo y gobernanza del Partido sobre el sistema político, y la formación de cuadros de todos los niveles, especialmente los de nivel estratégico, con las cualidades, capacidades y prestigio necesarios para cumplir sus responsabilidades.

vnanet_potal-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-trung-uong-4-9091459.jpg
Los delegados participan en la conferencia. Foto: VNA

La conferencia también abordó el reglamento sobre la participación de los militantes del Partido en actividades de inversión y negocios, así como las conclusiones relativas a la Estrategia Nacional para atraer, retener y desarrollar talentos en sectores y ámbitos clave, al servicio del desarrollo rápido y sostenible del país.

Además, los delegados escucharon un informe sobre la situación del desarrollo socioeconómico y la ejecución del presupuesto estatal en 2026, así como las previsiones del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal para 2027./.

VNA
#Resolución del IV Pleno del Comité Central #Vietnam #HNTW 4
Seguir VietnamPlus

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Ver más

En la reunión. Foto: VNA

Vietnam y Laos acuerdan profundizar su relación especial

El miembro del Buró Político y permanente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong, sostuvieron hoy en Hanoi conversaciones, en las cuales reafirmaron la determinación de fortalecer la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambos países.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, en una rueda de prensa. (Fuente: ANI/VNA)

Presidente de Suiza realizará una visita oficial a Vietnam

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, y su esposa realizará una visita oficial a Vietnam los días 17 y 18 de octubre, por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Zhang Jianguo, exdirector de la Sección de Europa Occidental del Departamento de Enlace de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China y secretario general de la Asociación Charhar. (Fuente: VNA)

Cooperación legislativa establece base jurídica sólida para relaciones Vietnam-China

La visita oficial del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a China reviste una importante trascendencia estratégica, como contribución a consolidar el consenso político, reforzar la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países y abrir nuevas oportunidades para una colaboración sustantiva en múltiples ámbitos.

El embajador de Vietnam en Alemania, Nguyen Dac Thanh, el vicepresidente del Parlamento Federal alemán (Bundestag), Bodo Ramelow, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam y Alemania buscan dar un nuevo impulso a su Asociación Estratégica

La Asociación Alemania-Vietnam, en coordinación con la organización Puente a Asia y la Universidad de Economía y Gestión (FOM), celebró en Berlín la Conferencia de Vietnam 2026, con el objetivo de impulsar la cooperación con motivo del 15.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica bilateral.