Efectúan conferencia nacional para estudiar y aplicar Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV

Hanoi (VNA) - El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebraron hoy en Hanoi una conferencia nacional para estudiar, asimilar y aplicar la Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, con conexión en línea a más de 40.000 puntos de transmisión en todo el país.



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, asistió al evento y pronunció un discurso de orientación.



Participaron en el evento dirigentes y exdirigentes del Partido, Estado y Asamblea Nacional, miembros del Comité Central del PCV, responsables de organismos centrales, ministerios, sectores y organizaciones, así como representantes de las organizaciones del Partido y de entidades sociopolíticas de todos los niveles.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los delegados participan en la conferencia. Foto: VNA

La conferencia conectó con 40.074 puntos de transmisión en los comités del Partido provinciales y municipales, las organizaciones del Partido dependientes directamente del Comité Central, las instituciones, las unidades, las regiones militares, las fuerzas armadas y los cuerpos del ejército de todo el país. En total, participaron 2.725.229 delegados.



El evento fue retransmitido en directo por la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam y diversas plataformas digitales, para facilitar su seguimiento por parte de los cuadros, militantes y la población.



Según el programa, los participantes estudiaron las resoluciones relacionadas con el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean transparente, sólidos y desarrollados de manera integral, en respuesta a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa, la renovación de los métodos de liderazgo y gobernanza del Partido sobre el sistema político, y la formación de cuadros de todos los niveles, especialmente los de nivel estratégico, con las cualidades, capacidades y prestigio necesarios para cumplir sus responsabilidades.





Los delegados participan en la conferencia. Foto: VNA

La conferencia también abordó el reglamento sobre la participación de los militantes del Partido en actividades de inversión y negocios, así como las conclusiones relativas a la Estrategia Nacional para atraer, retener y desarrollar talentos en sectores y ámbitos clave, al servicio del desarrollo rápido y sostenible del país.



Además, los delegados escucharon un informe sobre la situación del desarrollo socioeconómico y la ejecución del presupuesto estatal en 2026, así como las previsiones del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal para 2027./.