Vicepresidenta de Vietnam propone tres orientaciones para reforzar cooperación sostenible en Asia

Bakú (VNA) - La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, propuso tres orientaciones para fortalecer la confianza, mejorar la coordinación regional y promover el desarrollo sostenible en Asia, durante la VII Cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Construcción de Confianza en Asia (CICA), celebrada en Bakú, Azerbaiyán.



La dirigente, también secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezó la delegación vietnamita y pronunció un importante discurso en la reunión el 15 de octubre.



Anh Xuan valoró los avances de la CICA durante más de tres décadas y su contribución al diálogo, el entendimiento mutuo y la confianza entre los países. También destacó su papel en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, así como en la ampliación de la cooperación en Asia.



Ante los profundos cambios en la situación mundial y regional, afirmó que la CICA debe seguir renovándose y mejorar su funcionamiento para lograr una cooperación más eficaz y sustancial. Este compromiso quedó reflejado en los principales documentos de la cumbre.



Asimismo, destacó el tema de la reunión, “Conectividad, digitalización y crecimiento sostenible”. Según señaló, este enfoque ofrece una orientación práctica para fortalecer los vínculos, ampliar las oportunidades mediante la digitalización inclusiva y compartir los beneficios del desarrollo en favor de la prosperidad común.



En este contexto, la vicepresidenta vietnamita planteó tres orientaciones principales.



La primera consiste en respetar y aplicar de manera coherente el derecho internacional para consolidar la confianza. Subrayó la importancia del multilateralismo y del papel central de las Naciones Unidas (ONU).



La cooperación y la solución de diferencias deben basarse en la Carta de la ONU y los principios fundamentales del derecho internacional. Entre ellos figuran el respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias.



Vietnam instó a los países a resolver los conflictos y disputas regionales por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.



La segunda orientación es reforzar la coordinación y mejorar la capacidad de prevenir y responder a los desafíos comunes. Para ello, propuso intensificar el intercambio de información, mantener los canales de comunicación y coordinar las medidas de prevención y respuesta ante los riesgos.



Entre las prioridades mencionó los ámbitos político-militar, la ciberseguridad, la seguridad energética e hídrica, el cambio climático y los desastres naturales.



También abogó por ampliar la coordinación entre la CICA, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mecanismos regionales. El objetivo es impulsar la conectividad entre el Sudeste Asiático, Asia Central y el espacio euroasiático.



La tercera orientación es fortalecer la conectividad económica, tecnológica y cultural para impulsar el desarrollo sostenible. La vicepresidenta propuso mejorar las infraestructuras, el transporte y las cadenas de suministro.



Asimismo, destacó la necesidad de ampliar la cooperación en educación, formación, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde, así como en inteligencia artificial.



También instó a facilitar el acceso a financiación, crédito, recursos y ayuda humanitaria. Estas medidas contribuirían a reducir las brechas de desarrollo y ampliar las oportunidades para los países con mayores dificultades.



En el ámbito cultural, pidió intensificar los intercambios entre los pueblos y aprovechar la diversidad cultural como un recurso para la cooperación y el desarrollo sostenible.



Durante su intervención, Anh Xuan presentó además los principales logros de Vietnam tras 40 años de Doi Moi (Renovación). Afirmó que el país ha establecido bases sólidas para una nueva etapa de desarrollo.



Vietnam aspira a convertirse, para 2030, en un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos. Para 2045, su objetivo es alcanzar la categoría de país desarrollado de ingresos altos.



La vicepresidenta reafirmó la disposición de Vietnam a compartir experiencias y trabajar con los miembros de la CICA en ámbitos de interés común. También destacó la importancia de fortalecer la confianza mediante acciones concretas en favor de una Asia pacífica, conectada y próspera.



Al margen de la cumbre, la dirigente se reunió el mismo día con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y con el secretario general de la CICA, Kairat Sarybay.



En su encuentro con el mandatario uzbeko, la vicepresidenta transmitió los saludos del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, e invitó a Shavkat Mirziyoyev a realizar una visita oficial a Vietnam próximamente.



También expresó su satisfacción por los avances positivos de las relaciones bilaterales en los últimos años.



Por su parte, Shavkat Mirziyoyev manifestó su admiración por los importantes logros de desarrollo de Vietnam.



El presidente reafirmó que Uzbekistán concede especial importancia a sus relaciones con Vietnam. También expresó su esperanza de que se establezca pronto una ruta aérea directa entre ambos países para impulsar la conectividad bilateral.



En la reunión con Kairat Sarybay, Anh Xuan felicitó al secretario general por el éxito de la VII Cumbre de la CICA. Además, valoró sus esfuerzos para fortalecer la Secretaría y elevar el papel de la organización en la promoción de medidas de fomento de la confianza y el diálogo regional.



La vicepresidenta reafirmó el compromiso de Vietnam de participar activamente y de manera responsable en el foro, y de realizar contribuciones concretas a sus actividades. En este sentido, anunció que Vietnam aportará voluntariamente 20.000 dólares a la Secretaría de la CICA.



Durante el encuentro, entregó a Kairat Sarybay una réplica en miniatura del tambor de bronce de Dong Son, símbolo de la cultura vietnamita, como muestra de amistad y solidaridad con la Secretaría, con sede en Astaná, Kazajistán.



El secretario general agradeció la contribución financiera y el regalo cultural de Vietnam, y expresó su profundo reconocimiento por estos gestos.



Ambas partes acordaron impulsar medidas para mejorar la eficacia de la cooperación y perfeccionar los mecanismos institucionales de la CICA, con el fin de obtener resultados concretos. También coincidieron en promover iniciativas de conectividad regional y reforzar el papel de Vietnam como puente estratégico entre la CICA y la ASEAN.



El 14 de octubre, durante su primera jornada en Bakú, Anh Xuan mantuvo encuentros con dirigentes de Laos, Camboya, Kirguistán, Kazajistán, Belarús, Israel y Sri Lanka.



Los representantes de estos países felicitaron a Vietnam por sus avances en el desarrollo y expresaron su deseo de ampliar y profundizar las relaciones bilaterales.



La vicepresidenta reafirmó que Vietnam concede importancia a las relaciones de amistad y a la cooperación sustancial con otros países. Ambas partes intercambiaron propuestas para ampliar los vínculos en sectores en los que cuentan con fortalezas comunes./.

VNA