ASEAN reafirma su compromiso con erradicación de pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible

Nueva York (VNA) - El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, destacó el papel fundamental de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria, mantener los medios de vida e impulsar el crecimiento inclusivo en el Sudeste Asiático.



El diplomático hizo estas declaraciones al intervenir en nombre de la ASEAN en un debate general de la Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de su 81.º período de sesiones sobre la erradicación de la pobreza, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.



Ante los desafíos del cambio climático, dijo, la pérdida de biodiversidad, el aumento de la demanda de alimentos y la volatilidad de los precios, la ASEAN está aplicando medidas en el marco de su Visión de la Alimentación, la Agricultura y la Silvicultura hacia 2045 y el Plan de Acción 2026-2030 en este ámbito, con el objetivo de construir sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes.





En la reunión. Foto: VNA

Hung Viet subrayó la importancia de apoyar a los agricultores y las comunidades rurales mediante el desarrollo de una agricultura sostenible, el fomento de la innovación y la ampliación del acceso a la tecnología, la financiación y los mercados.



También destacó la necesidad de reforzar la cooperación regional para hacer frente a los desastres naturales y las interrupciones de las cadenas de suministro.



En la ASEAN, alrededor del 14% de la población afronta inseguridad alimentaria y casi un tercio no puede permitirse una dieta saludable. Por ello, los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria deben ir acompañados de medidas que aseguren el acceso a alimentos nutritivos a precios asequibles, señaló.



El embajador afirmó que la ASEAN prioriza el desarrollo rural inclusivo y sostenible, así como la mejora de las condiciones de vida de las comunidades vulnerables, mediante mecanismos de cooperación regional centrados en el desarrollo rural y la reducción de la pobreza.



La agrupación continúa trabajando para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos esfuerzos se reflejan en la reducción de la proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, del 13,3% en 2016 al 10,8% en 2023.



Asimismo, la ASEAN mantiene en marcha diversas iniciativas y mecanismos de cooperación, entre ellos el programa “Cada comuna, un producto”, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes rurales, la ampliación de la conectividad digital y la inversión en infraestructuras esenciales. Estas medidas buscan impulsar el desarrollo y reforzar la seguridad alimentaria.



Durante el debate, los países participantes señalaron que la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición siguen siendo grandes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Numerosos delegados destacaron la necesidad de acelerar la transformación de los sistemas alimentarios hacia modelos sostenibles y resilientes, promover una agricultura adaptada al cambio climático, aumentar la inversión en infraestructuras rurales y sistemas de protección social, y ampliar el acceso de los agricultores a la tecnología, la financiación y los mercados./.