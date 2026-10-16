Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam impulsa cooperación con Nokia

Hanoi (VNA) - Vietnam desea reforzar la cooperación con el grupo tecnológico Nokia en investigación, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de soluciones avanzadas de telecomunicaciones para modernizar las infraestructuras digitales y mejorar la capacidad de garantizar la seguridad y el orden público.



Así lo afirmó el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, durante una reunión celebrada el 15 de octubre en Hanoi con Andrew Cope, director general de Nokia para la región de Asia-Pacífico.



Tam Quang precisó que Vietnam se centra en el desarrollo de infraestructuras modernas de telecomunicaciones y digitales que respondan a las necesidades del desarrollo socioeconómico y estén vinculadas a la defensa y la seguridad nacionales, y tiene interés de ampliar la cooperación con socios líderes como Nokia.



Sobre la base de las fortalezas tecnológicas de Nokia y las necesidades prácticas del Ministerio de Seguridad Pública, propuso intensificar el intercambio de experiencias y conocimientos, la transferencia de tecnología y la investigación conjunta de tecnologías avanzadas, como 5G-Advanced, 6G, IA, Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y redes autónomas. Estas actividades contribuirán a reforzar la autonomía tecnológica de Vietnam y a desarrollar recursos humanos altamente cualificados, dijo.



Sugirió que ambas partes también amplíen la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías avanzadas destinadas a garantizar la seguridad y el orden público y apoyar las funciones operativas del Ministerio, especialmente en telecomunicaciones de nueva generación, IA, análisis de datos y ciberseguridad.



Asimismo, pidió cooperar en el asesoramiento para establecer centros de investigación, desarrollo e innovación, conectar a especialistas internacionales e impulsar programas conjuntos acordes con las orientaciones de desarrollo de ambas partes.



Otro ámbito prioritario es el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones seguras y resilientes que permitan mantener las comunicaciones sin interrupciones durante emergencias, incidentes y desastres naturales, agregó.



Tam Quang también planteó estudiar soluciones tecnológicas y posibilidades de transferencia para desplegar sistemas móviles 5G especializados destinados a las fuerzas competentes, con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación en zonas y eventos sujetos a requisitos específicos de seguridad.



Además, solicitó prestar mayor atención a la formación y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados mediante seminarios, cursos de capacitación especializada, intercambios de expertos y transferencia de conocimientos y tecnología en ámbitos como los datos, la IA, los centros de computación de alto rendimiento (HPC) y otras tecnologías emergentes.



Por su parte, Andrew Cope presentó las fortalezas tecnológicas de Nokia, así como las orientaciones de desarrollo de la empresa en Vietnam y en la región de Asia-Pacífico durante los próximos años.



El directivo afirmó que Nokia concede gran importancia a las oportunidades de colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y está dispuesta a intensificar el intercambio de experiencias, presentar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades prácticas y estudiar posibles proyectos conjuntos en ámbitos de interés común./.

VNA