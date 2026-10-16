Marca nacional, motor para elevar competitividad de empresas vietnamitas

Hanoi (VNA) - Vietnam busca fortalecer la competitividad de sus empresas y ampliar su participación en las cadenas de valor globales mediante el desarrollo de la marca nacional, con énfasis en la innovación, la tecnología y la gestión empresarial.



Hasta 2026, el Programa de Marca Nacional de Vietnam reconoció a 227 empresas con 499 productos, frente a las 30 empresas y 50 productos de 2008.



La marca nacional no solo refleja la reputación de los productos y las empresas, sino también la capacidad competitiva de la economía. Para mantener su valor a largo plazo, debe sustentarse en una calidad constante, la innovación tecnológica, una gestión eficiente y el cumplimiento de los estándares de los mercados.



En 2025, las empresas cuyos productos fueron reconocidos registraron ingresos superiores a 2,5 mil billones de dongs (96,15 mil millones de dólares), exportaciones por más de 10,07 mil millones de dólares y contribuciones presupuestarias superiores a 5,11 mil millones de dólares. En conjunto, generaron más de 760.000 empleos.



Estas empresas invirtieron cerca de 1,67 mil millones de dólares en investigación y desarrollo, un aumento superior al 6% respecto al año anterior.



Según Brand Finance, el valor de la marca nacional de Vietnam alcanzó los 462,27 mil millones de dólares en 2026, un 45,14% más que en 2020. El país ocupó el puesto 32 entre 193 economías evaluadas.



El reto consiste ahora en convertir estos avances en una ventaja competitiva sostenible y ayudar a las empresas vietnamitas a participar en segmentos de mayor valor añadido de las cadenas de suministro globales.



En 2026, las marcas WinMart, WinMart+ y WiN, pertenecientes a la empresa WinCommerce, fueron reconocidas como marcas nacionales.



En los primeros ocho meses del año, la compañía abrió 796 establecimientos netos y elevó su red a cerca de 5.400 puntos de venta, la mayoría en zonas rurales.



WinCommerce también conecta a miles de proveedores, cooperativas y hogares agrícolas con el mercado. Además, aplica técnicas de aprendizaje automático para prever la demanda, automatizar los pedidos y controlar la calidad.



En el sector textil, la Corporación May 10 ha pasado de la confección por encargo de bajo coste (CMT) a modelos de mayor valor añadido, como la producción bajo pedido con suministro de materiales (FOB) y el diseño y fabricación de productos originales (ODM). La empresa también avanza hacia la creación de marcas propias (OBM).



Su subdirector general, Hoang The Nhu, señaló que la compañía mantiene certificaciones relacionadas con la responsabilidad social, el medio ambiente y las cadenas de suministro. Asimismo, desarrolla actividades de investigación, diseño y abastecimiento para aumentar el valor de sus pedidos.



Por su parte, Le Duc Phuong, presidente del Consejo de Administración de la empresa de cerraduras Viet-Tiep, afirmó que la expansión internacional exige mantener una calidad estable y adaptarse a las normas de cada mercado. También destacó la importancia de competir en tecnología, diseño y servicios.



Según el directivo, el reconocimiento como marca nacional refuerza la confianza de los clientes, pero no sustituye la capacidad real de la empresa.



En el sector de materiales de construcción, AMY GRUPO apuesta por la tecnología, la energía procedente de biomasa, la instalación de paneles solares en cubiertas y el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero.



La empresa de tecnología MISA, por su parte, impulsa la aplicación de la inteligencia artificial (IA). En 2025, alrededor del 40% de las tareas de programación y desarrollo de productos ya incorporaban esta tecnología. La compañía prevé elevar esa proporción al 70-80% en 2026.



La Corporación Postal de Vietnam (Vietnam Post) también acelera la digitalización y la automatización de sus operaciones postales y logísticas.



Estos ejemplos muestran que la innovación continua es esencial para mejorar la calidad de los productos y servicios y aumentar la eficiencia operativa.



Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, explicó que la décima edición del proceso de selección, correspondiente a 2026, introdujo cambios en sus normas y criterios para responder a las nuevas exigencias del desarrollo.



En particular, la puntuación asignada a los criterios de innovación aumentó de 180 a 300 puntos, dentro de una escala total de 1.000. El cambio destaca el papel de la tecnología en la mejora de la competitividad empresarial.



Según Vu Ba Phu, el programa contribuye a fortalecer las capacidades de las empresas vietnamitas para desarrollar sus marcas. Su vinculación con las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación también puede impulsar la investigación, la aplicación tecnológica y la comercialización de productos.



El viceministro de Industria y Comercio, Luong Hoang Thai, señaló que el programa se centrará en elaborar la Estrategia de Desarrollo de la Marca Nacional hasta 2035, con visión a 2045.



Asimismo, promoverá una mejor gestión de las marcas y apoyará a las empresas en su expansión hacia los mercados internacionales.



Mediante la innovación, la transformación digital, la transición verde y la integración en las cadenas de valor globales, Vietnam busca que sus empresas pasen de aprovechar las ventajas de producción a generar mayor valor añadido con el objetivo de reforzar la competitividad de los productos vietnamitas y elevar el prestigio del país en los mercados internacionales./.

VNA