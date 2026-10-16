Vietnam impulsa cooperación en telecomunicaciones y tecnología con Ericsson

Hanoi (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, sostuvo una reunión en Hanoi con Rita Mokbel, presidenta y directora ejecutiva de Ericsson Vietnam, en la cual propuso fortalecer cooperación en investigación, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de soluciones avanzadas de telecomunicaciones.



En la reunión, efectuada la víspera, el ministro valoró la posición, las capacidades tecnológicas y la experiencia internacional de Ericsson, uno de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo.



Expresó su satisfacción por los resultados positivos de la cooperación entre Ericsson y MobiFone en el desarrollo de infraestructuras de red, el suministro de equipos y soluciones, y la asistencia técnica. Ambas empresas también han ampliado su colaboración en 5G, computación en la nube, IA e innovación.



Dijo que Vietnam se apunta a desarrollar redes de telecomunicaciones de nueva generación, centros de datos y servicios en la nube, así como garantizar una infraestructura digital segura y resiliente, y esperó promover la cooperación con socios como Ericsson en esos sectores.



Al señalar que ambas partes aún disponen de un amplio margen de cooperación, Tam Quang propuso a Ericsson compartir sus estrategias y hojas de ruta tecnológicas, su experiencia en investigación y las nuevas tendencias del sector, especialmente aquellas con potencial de aplicación en el ámbito de la seguridad.



Asimismo, pidió a la empresa reforzar la coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública en la investigación, prueba y desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades y condiciones reales de Vietnam.



El ministro también subrayó que la cooperación en investigación y aplicación tecnológica debe ir acompañada de la formación de recursos humanos y la transferencia de conocimientos, con el fin de fortalecer progresivamente la capacidad de Vietnam para investigar, operar y dominar estas tecnologías.



En este sentido, propuso a Ericsson colaborar en la elaboración de programas de formación especializada en 5G y 6G, redes de comunicaciones críticas, ciberseguridad e inteligencia artificial para los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y las unidades pertinentes. También instó a la empresa a ampliar la cooperación con los centros de formación dependientes de este ministerio.



Además, Tam Quang pidió a Ericsson intensificar la colaboración en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones seguras y resilientes que permitan mantener las comunicaciones sin interrupciones durante emergencias, incidentes y desastres naturales.



Propuso asimismo estudiar soluciones tecnológicas y posibilidades de transferencia para desplegar sistemas móviles 5G especializados destinados a las fuerzas competentes, a fin de satisfacer las necesidades de comunicación en zonas, territorios y eventos con requisitos específicos de seguridad.



Por su parte, Rita Mokbel afirmó que Ericsson concede gran importancia a la cooperación en el desarrollo científico y tecnológico, la transformación digital, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones de nueva generación en el mercado vietnamita.



La directiva coincidió con las orientaciones de cooperación planteadas por el ministro y se comprometió a seguir impulsando los vínculos con el Ministerio de Seguridad Pública en telecomunicaciones, seguridad de la información, inteligencia artificial y desarrollo de capacidades digitales, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de ambas partes, como contribución a fortalecer las infraestructuras tecnológicas y promover la transformación digital en Vietnam./.

VNA