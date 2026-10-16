Vietnam y Finlandia impulsan cooperación en ciencia, tecnología y economía verde

Hanoi (VNA) - Vietnam y Finlandia acordaron fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y economía verde, durante un encuentro entre la viceministra vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, y el ministro finlandés de Comercio Exterior y Desarrollo, Ville Tavio, quien realiza una visita de trabajo a Vietnam del 15 al 16 de octubre de 2026.



Durante la reunión, Thu Hang afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con Finlandia, su primer socio estratégico en la región nórdica.



Asimismo, agradeció el apoyo brindado por el país europeo a lo largo de los años, especialmente mediante proyectos de suministro de agua potable que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la amistad bilateral.



Casi un año después del establecimiento de la asociación estratégica, la viceministra expresó su confianza en que la visita impulse los vínculos económicos, comerciales y de inversión.



Propuso intensificar los contactos empresariales, promover el comercio y las inversiones en ambas direcciones y alentar a las empresas finlandesas a ampliar sus operaciones en Vietnam, aprovechando la posición de este país como puerta de acceso al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



También destacó la necesidad de vincular las inversiones con la investigación y la transferencia de tecnología, promover la cooperación científica y tecnológica y la innovación, e intercambiar experiencias sobre la aplicación de tecnologías al desarrollo de la economía verde y circular.



Abogó por estrechar los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas, y pidió a Finlandia ampliar las becas para estudiantes vietnamitas, contribuyendo a formar recursos humanos altamente cualificados.



La viceministra llamó asimismo a facilitar los trámites de visado y fomentar el turismo y los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Por su parte, Ville Tavio reafirmó la importancia que Finlandia concede a Vietnam, uno de sus principales socios en el Sudeste Asiático, y manifestó su disposición a implementar eficazmente la asociación estratégica.



Destacó las oportunidades de cooperación en infraestructuras digitales, centros de datos y energía, así como en economía circular, mediante el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades de ambas partes.



El ministro presentó, además, los mecanismos de apoyo a las empresas finlandesas para promover el comercio, explorar mercados y acceder a financiación, y expresó su interés en reforzar los vínculos con socios vietnamitas y promover inversiones en Vietnam.



Ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y la coordinación institucional para impulsar proyectos concretos en ciencia, tecnología, economía verde y circular, profundizando una asociación estratégica sustantiva y eficaz.



Sobre la situación internacional y regional, coincidieron en la importancia de resolver las controversias y los conflictos por medios pacíficos, mediante el diálogo y la negociación, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y respetando la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados./.

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