Vietnam y Corea del Sur amplían cooperación en tecnologías y crecimiento verde

Seúl (VNA) - La provincia vietnamita de Nghe An y sus socios surcoreanos buscan ampliar la cooperación en tecnologías del futuro, energías limpias, economía digital y crecimiento verde, con vistas a impulsar inversiones sostenibles y fortalecer los vínculos entre las localidades de ambos países.



En el marco de su visita de trabajo a Corea del Sur, del 12 al 17 de octubre, una delegación de Nghe An, encabezada por Nguyen Khac Than, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y secretario del Comité partidista provincial, organizó el 15 de octubre en la Embajada de Vietnam en Seúl una conferencia de conexión empresarial bajo el lema "Nghe An: nuevo destino para la industria verde, la energía, la economía digital, el turismo y la mano de obra cualificada".



El evento reunió a unos 100 participantes, entre ellos representantes de la Embajada vietnamita, la Cámara de Comercio e Industria de Corea del Sur (KCCI), la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea del Sur (KOTRA), el grupo SK, la Asociación Global de Movilidad Inteligente (GEAN), la Asociación de Empresas Vietnamitas y Surcoreanas (BAViK), autoridades locales y compañías de ambos países.



En su intervención, el embajador vietnamita en Corea del Sur, Vu Ho, destacó el desarrollo de las relaciones bilaterales en el marco de la asociación estratégica integral, especialmente en alta tecnología, energía, transformación digital y formación de recursos humanos.

En la ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento entre la empresa conjunta Hoang Thinh Dat y la Asociación Global de Movilidad Inteligente (GEAN). Foto: VNA

Afirmó que la Embajada y la Oficina Comercial de Vietnam están dispuestas a facilitar la cooperación y ayudar a resolver las dificultades de las empresas, con el objetivo de concretar planes de acción y resultados verificables.



Por su parte, Nguyen Khac Than destacó las ventajas de Nghe An, núcleo de la región centro-norte de Vietnam, que cuenta con unos 3,8 millones de habitantes, una infraestructura de transporte multimodal y un sistema de formación profesional. La provincia se comprometió a garantizar un entorno de inversión favorable, preparar terrenos para proyectos en la zona económica del Sudeste ampliada y agilizar los procedimientos administrativos mediante el mecanismo de ventanilla única.



Durante los debates, las empresas surcoreanas mostraron interés en los incentivos a la inversión, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el mercado de carbono y el acceso a energías renovables mediante acuerdos de compra directa de electricidad (DPPA). También plantearon requisitos logísticos para el transporte de equipos industriales pesados y exploraron la cooperación en formación sobre ESG, inteligencia artificial e industria de defensa.



Las autoridades de Nghe An informaron que la provincia está impulsando el desarrollo del puerto de aguas profundas de Cua Lo, la modernización del aeropuerto internacional de Vinh y una conexión aérea directa entre la ciudad cabecera de Vinh y Corea del Sur. Asimismo, señalaron que la zona industrial de Dong Hoi y sus alrededores constituyen ubicaciones adecuadas para proyectos de maquinaria pesada y equipos energéticos de grandes dimensiones.



La provincia dispone de un potencial de generación de energía limpia superior a 4.500 megavatios, procedente de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares, además del proyecto de gas natural licuado (GNL) Quynh Lap, de 1.500 megavatios, desarrollado con participación del grupo SK.



En el marco de la conferencia, la empresa Hoang Thinh Dat firmó un acuerdo de cooperación con GEAN para atraer cadenas de suministro de vehículos eléctricos, componentes inteligentes e industrias auxiliares a sus parques industriales en Nghe An.



Previamente, la delegación mantuvo reuniones con SK Innovation para promover el proyecto de la central de GNL Quynh Lap, con una inversión estimada de entre 1,5 mil y 2,25 mil millones de dólares, y el modelo de complejo industrial energético especializado (SEIC).



También visitó el centro de datos de inteligencia artificial Gasan, de SK Telecom, y trabajó con otras empresas e instituciones surcoreanas para ampliar las oportunidades de cooperación bilateral./.