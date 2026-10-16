Máximo dirigente de Vietnam insta a convertir políticas acertadas en resultados concretos

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, instó a traducir las políticas acertadas en resultados concretos de desarrollo durante una conferencia nacional celebrada hoy en Hanoi.

La conferencia, destinada a estudiar, difundir y poner en práctica las resoluciones del cuarto pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato, fue organizada por el Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido y se conectó en línea con más de 40.000 puntos de todo el país.

En su intervención, To Lam subrayó que, tras las decisiones adoptadas desde el inicio del XIV mandato del Partido, el cuarto pleno del Comité Central se centró en reforzar las condiciones decisivas para llevar a buen término la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

Las decisiones del Comité Central exigen cambios de mentalidad y reformas coordinadas en la construcción del Partido, los métodos de liderazgo y el trabajo de personal. Las políticas acertadas deben traducirse en una capacidad real de desarrollo, reflejada en la eficacia operativa del sistema político, la competitividad de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la población.

En la conferencia. Foto: VNA

Como fuerza política gobernante que dirige el Estado y la sociedad, el PCV debe rendir cuentas al pueblo por sus políticas y los resultados de su liderazgo, afirmó.

La implementación de las resoluciones exige que cada organización del Partido y cada militante examinen seriamente por qué las políticas acertadas no se han traducido en acciones oportunas, por qué los recursos siguen infrautilizados y por qué no se han cumplido plenamente las responsabilidades, señaló.

Es necesario identificar las causas y adoptar medidas correctivas relacionadas con los métodos de liderazgo, la calidad del asesoramiento en materia de políticas, la selección y designación de cuadros y los mecanismos de ejecución, enfatizó.

Los resultados de la construcción y rectificación del Partido deben evaluarse a través del desempeño de las tareas de construcción y desarrollo nacional, defensa de la Patria y mejora del nivel de vida de la población, acotó.

El dirigente llamó a vincular la construcción y rectificación del Partido con la renovación de sus métodos de liderazgo y gobernanza, así como con el fortalecimiento de la capacidad de implementación.

Los cambios en los métodos de dirección deben ir acompañados de la preparación de cuadros con las capacidades y el sentido de responsabilidad necesarios. Cuando el trabajo se estanque o no se logren avances, será preciso examinar la calidad de la organización partidista, sus métodos de liderazgo y el desempeño de los funcionarios responsables. La evaluación de las organizaciones del Partido debe basarse en los resultados de sus tareas y determinar las responsabilidades por las deficiencias que persistan.

La construcción del Partido en los ámbitos político, ideológico y ético debe reforzar la adhesión al marxismo-leninismo, al pensamiento de Ho Chi Minh, al objetivo de la independencia nacional vinculada al socialismo, así como la firmeza política y el compromiso de servir al pueblo.

Según el secretario general y presidente To Lam, la lucha contra el deterioro ideológico y político, la "autoevolución", la "autotransformación", la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas debe vincularse con la creación de un entorno de integridad y el fomento de la dedicación. Las revisiones deben precisar qué objetivos no se han alcanzado, por qué, quiénes son los responsables y qué medidas correctivas se adoptarán.

Los dirigentes deben asumir proactivamente sus responsabilidades, escuchar las opiniones y corregir las deficiencias. No se debe permitir que los mismos problemas se repitan año tras año en las evaluaciones anuales, afirmó.

La renovación de los métodos de liderazgo comienza cuando las organizaciones del Partido identifican correctamente las cuestiones que requieren decisiones y organizan su ejecución. El respeto al principio del centralismo democrático y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva deben ir acompañados de la responsabilidad individual, agregó.

En las reuniones de las células del Partido a nivel de base deben abordarse cuestiones estrechamente relacionadas con las tareas asignadas y la vida cotidiana de la población. Cuando surjan quejas sobre funcionarios irresponsables, trabas burocráticas o peticiones que permanezcan sin resolver durante largos periodos, las organizaciones partidistas deberán examinar los casos y exigir explicaciones y medidas correctivas a los militantes responsables.

El dirigente destacó la necesidad de formar, distribuir y aprovechar eficazmente los recursos humanos del Partido, así como de atraer y utilizar el talento para responder a las exigencias del desarrollo nacional.

Cada organización partidista debe revisar su personal en función de las tareas que debe cumplir y vincular la selección y formación del talento con la evaluación del desempeño, la asignación de puestos y la selección de cuadros, indicó.

Las evaluaciones deben realizarse periódicamente y conceder la debida importancia a las cualidades políticas, la ética, la credibilidad y las contribuciones efectivas, teniendo en cuenta las condiciones y la dificultad de las tareas asignadas. Los resultados deben utilizarse oportunamente para distribuir responsabilidades, ofrecer formación adicional o reasignar a los cuadros.

Las reasignaciones deben basarse en pruebas y ajustarse a la normativa. No deben retrasarse hasta el final del mandato ni provocar cambios arbitrarios. Los funcionarios que no cumplan sus responsabilidades deben ser considerados para su sustitución sin esperar a que incurran en faltas suficientemente graves como para justificar medidas disciplinarias. La reasignación no debe utilizarse como sustituto de la sanción por infracciones.

Quienes evalúen, recomienden o designen cuadros deben responder por sus valoraciones y propuestas. Es necesario actuar con firmeza para impedir la compra de cargos y de poder, los intereses de grupo y las injerencias indebidas en el trabajo de personal, añadió.

Los cuadros de nivel estratégico deben evaluarse por su capacidad para resolver los principales problemas de sus sectores y localidades en el contexto general del desarrollo nacional. La preparación de la siguiente generación de cuadros debe incluir la asignación de tareas exigentes que permitan desarrollar y poner a prueba sus capacidades, prestando atención a las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y el personal científico y técnico, sin rebajar los requisitos de calidad.

En el modelo de administración local de dos niveles, la calidad de los funcionarios a nivel comunal influye directamente en la eficacia de la aplicación de las resoluciones y en la confianza de la población. Allí donde las capacidades de base sean débiles, deberán aclararse las responsabilidades tanto de quienes ejecutan las tareas como de las autoridades encargadas de designar al personal.

El máximo dirigente señaló que la estrategia de desarrollo del talento debe responder a las necesidades de los sectores y ámbitos prioritarios. El desarrollo del talento nacional debe constituir la base, al tiempo que se amplía la cooperación con intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero y expertos internacionales.

"Los responsables de los organismos y las organizaciones deben asignar tareas acordes con las capacidades de cada persona y crear condiciones para que el talento aproveche plenamente sus fortalezas y ejerza la iniciativa y la creatividad en su trabajo profesional. La evaluación del desempeño y las políticas de remuneración deben basarse en sus contribuciones", afirmó.

Subrayó la necesidad de traducir sin demora las políticas y decisiones en marcos institucionales y jurídicos, delimitar claramente las responsabilidades y garantizar las condiciones necesarias para su ejecución.

Las organizaciones del Partido deben revisar sus resoluciones en el marco del programa general de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional, identificar los ámbitos complementarios, resolver las superposiciones y contradicciones y subsanar las lagunas en las tareas asignadas, señaló.

Los planes de acción deben priorizar las tareas de mayor impacto y precisar los organismos responsables y coordinadores, las líneas de autoridad, los plazos, los recursos y los resultados esperados. Las tareas ya asignadas deben seguir ejecutándose, evitando duplicidades y planes superpuestos.

"Las autoridades deben identificar proactivamente cómo evolucionan los obstáculos al desarrollo. Si se han eliminado las trabas institucionales y normativas, pero los avances siguen siendo lentos, deben reevaluar la capacidad de ejecución, la coordinación interinstitucional y la responsabilidad de los funcionarios", indicó.

To Lam señaló que las normas que regulan la participación de los militantes en actividades de inversión y negocios deben fomentar la creación legítima de riqueza, la generación de empleo y las contribuciones a la sociedad, al tiempo que preservan los estándares exigidos a los miembros del Partido.

Los militantes que desarrollen actividades empresariales deben dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, añadió.

En cuanto a la descentralización y la delegación de competencias, cada localidad debe adaptar la implementación a sus características, necesidades y capacidades, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los objetivos generales.

El dirigente también pidió redoblar los esfuerzos para cumplir las metas y tareas fijadas para 2026 y preparar adecuadamente el plan de 2027.

Los ministerios, organismos y autoridades locales deben revisar cada objetivo, identificar las tareas retrasadas y sus causas, y adoptar medidas correctivas. Los proyectos paralizados durante largo tiempo que hayan provocado despilfarro deben abordarse dentro de las competencias de cada organismo.

Asimismo, instó a las autoridades locales a coordinarse en cuestiones de infraestructura, mercados y cadenas de producción que trasciendan sus respectivas jurisdicciones. También deben crear condiciones más favorables para que las empresas privadas amplíen sus inversiones y producción y generen empleo.

"El objetivo de alcanzar un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 10% en 2027 exige que cada sector y localidad elabore planes bien fundamentados, respaldados por una evaluación clara de los recursos disponibles y de la capacidad de ejecución", afirmó.

El máximo dirigente también se refirió al proyecto de presupuesto para 2027 que, según indicó, debe estar alineado con los objetivos de desarrollo y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Subrayó que todos los planes de desarrollo deben tener en cuenta el empleo, los ingresos y el acceso a la educación, la atención sanitaria y los servicios esenciales, especialmente para la población de las zonas desfavorecidas. Los frutos del crecimiento económico deben generar oportunidades para que todos los ciudadanos desarrollen su potencial y contribuyan al país.

En materia de inspección y supervisión, señaló que los dirigentes deben acudir a las bases para conocer la situación real del trabajo y las condiciones de ejecución. Cuando los resultados no alcancen las expectativas, deberán determinar si las causas radican en las decisiones adoptadas, la asignación de recursos o la responsabilidad de quienes deben ejecutarlas.

Los organismos encargados de implementar las políticas deben explicarlas proactivamente, recabar opiniones y corregir las deficiencias. La prensa, por su parte, debe informar con precisión sobre los resultados, destacar las experiencias exitosas e identificar los obstáculos que requieren solución, además de combatir la información falsa y engañosa, concluyó./.

La implementación de las resoluciones exige que cada organización del Partido y cada militante examinen seriamente por qué las políticas acertadas no se han traducido en acciones oportunas, por qué los recursos siguen infrautilizados y por qué no se han cumplido plenamente las responsabilidades, señaló.

Es necesario identificar las causas y adoptar medidas correctivas relacionadas con los métodos de liderazgo, la calidad del asesoramiento en materia de políticas, la selección y designación de cuadros y los mecanismos de ejecución, enfatizó.

Los resultados de la construcción y rectificación del Partido deben evaluarse a través del desempeño de las tareas de construcción y desarrollo nacional, defensa de la Patria y mejora del nivel de vida de la población, acotó.

El dirigente llamó a vincular la construcción y rectificación del Partido con la renovación de sus métodos de liderazgo y gobernanza, así como con el fortalecimiento de la capacidad de implementación.

Los cambios en los métodos de dirección deben ir acompañados de la preparación de cuadros con las capacidades y el sentido de responsabilidad necesarios. Cuando el trabajo se estanque o no se logren avances, será preciso examinar la calidad de la organización partidista, sus métodos de liderazgo y el desempeño de los funcionarios responsables. La evaluación de las organizaciones del Partido debe basarse en los resultados de sus tareas y determinar las responsabilidades por las deficiencias que persistan.

La construcción del Partido en los ámbitos político, ideológico y ético debe reforzar la adhesión al marxismo-leninismo, al pensamiento de Ho Chi Minh, al objetivo de la independencia nacional vinculada al socialismo, así como la firmeza política y el compromiso de servir al pueblo.

Según el secretario general y presidente To Lam, la lucha contra el deterioro ideológico y político, la "autoevolución", la "autotransformación", la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas debe vincularse con la creación de un entorno de integridad y el fomento de la dedicación. Las revisiones deben precisar qué objetivos no se han alcanzado, por qué, quiénes son los responsables y qué medidas correctivas se adoptarán.

Los dirigentes deben asumir proactivamente sus responsabilidades, escuchar las opiniones y corregir las deficiencias. No se debe permitir que los mismos problemas se repitan año tras año en las evaluaciones anuales, afirmó.

La renovación de los métodos de liderazgo comienza cuando las organizaciones del Partido identifican correctamente las cuestiones que requieren decisiones y organizan su ejecución. El respeto al principio del centralismo democrático y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva deben ir acompañados de la responsabilidad individual, agregó.

En las reuniones de las células del Partido a nivel de base deben abordarse cuestiones estrechamente relacionadas con las tareas asignadas y la vida cotidiana de la población. Cuando surjan quejas sobre funcionarios irresponsables, trabas burocráticas o peticiones que permanezcan sin resolver durante largos periodos, las organizaciones partidistas deberán examinar los casos y exigir explicaciones y medidas correctivas a los militantes responsables.

El dirigente destacó la necesidad de formar, distribuir y aprovechar eficazmente los recursos humanos del Partido, así como de atraer y utilizar el talento para responder a las exigencias del desarrollo nacional.

Cada organización partidista debe revisar su personal en función de las tareas que debe cumplir y vincular la selección y formación del talento con la evaluación del desempeño, la asignación de puestos y la selección de cuadros, indicó.

Las evaluaciones deben realizarse periódicamente y conceder la debida importancia a las cualidades políticas, la ética, la credibilidad y las contribuciones efectivas, teniendo en cuenta las condiciones y la dificultad de las tareas asignadas. Los resultados deben utilizarse oportunamente para distribuir responsabilidades, ofrecer formación adicional o reasignar a los cuadros.

Las reasignaciones deben basarse en pruebas y ajustarse a la normativa. No deben retrasarse hasta el final del mandato ni provocar cambios arbitrarios. Los funcionarios que no cumplan sus responsabilidades deben ser considerados para su sustitución sin esperar a que incurran en faltas suficientemente graves como para justificar medidas disciplinarias. La reasignación no debe utilizarse como sustituto de la sanción por infracciones.

Quienes evalúen, recomienden o designen cuadros deben responder por sus valoraciones y propuestas. Es necesario actuar con firmeza para impedir la compra de cargos y de poder, los intereses de grupo y las injerencias indebidas en el trabajo de personal, añadió.

Los cuadros de nivel estratégico deben evaluarse por su capacidad para resolver los principales problemas de sus sectores y localidades en el contexto general del desarrollo nacional. La preparación de la siguiente generación de cuadros debe incluir la asignación de tareas exigentes que permitan desarrollar y poner a prueba sus capacidades, prestando atención a las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas y el personal científico y técnico, sin rebajar los requisitos de calidad.

En el modelo de administración local de dos niveles, la calidad de los funcionarios a nivel comunal influye directamente en la eficacia de la aplicación de las resoluciones y en la confianza de la población. Allí donde las capacidades de base sean débiles, deberán aclararse las responsabilidades tanto de quienes ejecutan las tareas como de las autoridades encargadas de designar al personal.

El máximo dirigente señaló que la estrategia de desarrollo del talento debe responder a las necesidades de los sectores y ámbitos prioritarios. El desarrollo del talento nacional debe constituir la base, al tiempo que se amplía la cooperación con intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero y expertos internacionales.

"Los responsables de los organismos y las organizaciones deben asignar tareas acordes con las capacidades de cada persona y crear condiciones para que el talento aproveche plenamente sus fortalezas y ejerza la iniciativa y la creatividad en su trabajo profesional. La evaluación del desempeño y las políticas de remuneración deben basarse en sus contribuciones", afirmó.

Subrayó la necesidad de traducir sin demora las políticas y decisiones en marcos institucionales y jurídicos, delimitar claramente las responsabilidades y garantizar las condiciones necesarias para su ejecución.

Las organizaciones del Partido deben revisar sus resoluciones en el marco del programa general de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional, identificar los ámbitos complementarios, resolver las superposiciones y contradicciones y subsanar las lagunas en las tareas asignadas, señaló.

Los planes de acción deben priorizar las tareas de mayor impacto y precisar los organismos responsables y coordinadores, las líneas de autoridad, los plazos, los recursos y los resultados esperados. Las tareas ya asignadas deben seguir ejecutándose, evitando duplicidades y planes superpuestos.

"Las autoridades deben identificar proactivamente cómo evolucionan los obstáculos al desarrollo. Si se han eliminado las trabas institucionales y normativas, pero los avances siguen siendo lentos, deben reevaluar la capacidad de ejecución, la coordinación interinstitucional y la responsabilidad de los funcionarios", indicó.

Señaló que las normas que regulan la participación de los militantes en actividades de inversión y negocios deben fomentar la creación legítima de riqueza, la generación de empleo y las contribuciones a la sociedad, al tiempo que preservan los estándares exigidos a los miembros del Partido.

Los militantes que desarrollen actividades empresariales deben dar ejemplo en el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, añadió.

En cuanto a la descentralización y la delegación de competencias, cada localidad debe adaptar la implementación a sus características, necesidades y capacidades, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los objetivos generales.

El dirigente también pidió redoblar los esfuerzos para cumplir las metas y tareas fijadas para 2026 y preparar adecuadamente el plan de 2027.

Los ministerios, organismos y autoridades locales deben revisar cada objetivo, identificar las tareas retrasadas y sus causas, y adoptar medidas correctivas. Los proyectos paralizados durante largo tiempo que hayan provocado despilfarro deben abordarse dentro de las competencias de cada organismo.

Asimismo, instó a las autoridades locales a coordinarse en cuestiones de infraestructura, mercados y cadenas de producción que trasciendan sus respectivas jurisdicciones. También deben crear condiciones más favorables para que las empresas privadas amplíen sus inversiones y producción y generen empleo.

"El objetivo de alcanzar un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 10% en 2027 exige que cada sector y localidad elabore planes bien fundamentados, respaldados por una evaluación clara de los recursos disponibles y de la capacidad de ejecución", afirmó.

El máximo dirigente también se refirió al proyecto de presupuesto para 2027 que, según indicó, debe estar alineado con los objetivos de desarrollo y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Subrayó que todos los planes de desarrollo deben tener en cuenta el empleo, los ingresos y el acceso a la educación, la atención sanitaria y los servicios esenciales, especialmente para la población de las zonas desfavorecidas. Los frutos del crecimiento económico deben generar oportunidades para que todos los ciudadanos desarrollen su potencial y contribuyan al país.

En materia de inspección y supervisión, señaló que los dirigentes deben acudir a las bases para conocer la situación real del trabajo y las condiciones de ejecución. Cuando los resultados no alcancen las expectativas, deberán determinar si las causas radican en las decisiones adoptadas, la asignación de recursos o la responsabilidad de quienes deben ejecutarlas.

Los organismos encargados de implementar las políticas deben explicarlas proactivamente, recabar opiniones y corregir las deficiencias. La prensa, por su parte, debe informar con precisión sobre los resultados, destacar las experiencias exitosas e identificar los obstáculos que requieren solución, además de combatir la información falsa y engañosa, concluyó./.

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