Efectúan segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia-Vietnam

San Petersburgo, Rusia (VNA) – El segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia-Vietnam propuso medidas concretas para profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, con énfasis en la cooperación económica sostenible, la innovación tecnológica, la educación y los intercambios entre los pueblos en un contexto internacional multipolar.



El foro se efectuó el 15 de octubre en San Petersburgo, Rusia, con tres sesiones temáticas y una sesión plenaria. Los participantes presentaron propuestas destinadas a ampliar la cooperación bilateral y convertir los acuerdos en resultados tangibles.



Los delegados coincidieron en que la diplomacia popular debe responder a las necesidades actuales, vinculándose con cuestiones como el desarrollo económico sostenible, la seguridad, las tecnologías de la información y la transformación digital.



Para ampliar la cooperación económica, varios participantes destacaron la importancia de construir cadenas de suministro verdes, utilizar energías limpias y desarrollar ecosistemas de innovación.



También señalaron que las localidades hermanadas deben aprovechar su papel como puente entre las empresas e impulsar proyectos concretos en ámbitos como la logística y el turismo de experiencias culturales, en lugar de limitarse a acuerdos de carácter general.



En ciencia y educación, los delegados propusieron promover el uso pacífico de la energía nuclear, transferir tecnologías avanzadas para la agricultura verde y reforzar los vínculos entre las instituciones de educación superior. Se espera que estas iniciativas contribuyan a que ambos países afronten desafíos globales, especialmente el cambio climático y la seguridad alimentaria.



Los participantes también debatieron cómo aprovechar los espacios digitales para preservar y promover la amistad tradicional entre Rusia y Vietnam. Para fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones, propusieron desarrollar contenidos creativos y modernos en las redes sociales, así como ampliar la traducción y difusión de obras culturales en ambos idiomas.



El mismo día, tuvo lugar la sesión plenaria, presidida por Vyacheslav Kalganov, vicepresidente interino del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo.



Durante la sesión, la Fundación “Tradición y Amistad” intercambió y firmó acuerdos de cooperación con el laboratorio de coordinación ANO “Coordination Laboratory” y varias universidades destacadas de San Petersburgo que participan en la Red de Intelectuales Rusia-Vietnam.



Se espera que esta red se convierta en un mecanismo de cooperación a largo plazo que reúna y aproveche las capacidades de expertos y académicos de ambos países, y que aporte opiniones y propuestas para el desarrollo de las relaciones bilaterales.



El segundo Foro de Diplomacia Popular Rusia-Vietnam mantiene como orientación utilizar el conocimiento como motor, el consenso entre los pueblos como fundamento y los resultados concretos como medida del desarrollo de los vínculos bilaterales.



Según el programa, el foro continuará hoy con sesiones especializadas sobre economía y juventud en la Cámara de Comercio e Industria de San Petersburgo y en la Universidad Pedagógica Estatal Herzen./.

VNA