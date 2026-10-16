Consulados asiáticos refuerzan lazos de amistad con Vietnam mediante una visita a Con Dao

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Representantes de los consulados generales y organismos consulares de países asiáticos en Ciudad Ho Chi Minh participaron los días 15 y 16 de octubre en el programa “Ruta de la Amistad: Ciudad Ho Chi Minh”, celebrado en la zona especial de Con Dao para fortalecer los vínculos entre los pueblos y promover la cooperación internacional.



El evento fue organizado por la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh con motivo del 50º aniversario de la decisión de cambiar el nombre de Saigón-Gia Dinh por el de Ciudad Ho Chi Minh (1976-2026), y para celebrar el éxito del VII Congreso Nacional de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, correspondiente al mandato 2026-2031.



El programa incluyó diversas actividades de intercambio destinadas a fomentar el entendimiento mutuo y estrechar la amistad entre el pueblo vietnamita y los de otros países.



También buscó reforzar los vínculos entre el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad de Ho Chi Minh, la Unión de Organizaciones de Amistad municipal, sus organizaciones miembros y las misiones diplomáticas. Asimismo, contribuyó a difundir los valores históricos y culturales de Vietnam y sus mensajes de paz, amistad y cooperación.





Los delegados participan en el programa. Foto: VNA

En el marco de la iniciativa, una delegación integrada por representantes de las autoridades de Ciudad de Ho Chi Minh, la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, localidades del sur del país y organismos consulares asiáticos rindió homenaje al exsecretario general del Partido Le Hong Phong y a los héroes y mártires en los cementerios de Hang Duong y Hang Keo. La delegación también visitó el sitio histórico de la prisión de Con Dao.



Durante una reunión con las autoridades de la zona especial de Con Dao, los participantes conocieron el potencial local y las orientaciones para el desarrollo socioeconómico, además de intercambiar opiniones sobre posibles vías para ampliar la cooperación con socios extranjeros.



La agenda incluyó también la plantación de árboles, la inauguración del “Jardín de la Amistad”, la entrega de becas a estudiantes y una visita al Parque Nacional de Con Dao.



Pham Minh Tuan, vicepresidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad de Ho Chi Minh, señaló que el programa no solo conmemora una fecha histórica, sino que también ofrece una oportunidad para que las misiones diplomáticas, las organizaciones de amistad y las entidades centrales y locales se reúnan, intercambien experiencias y consoliden la confianza mutua.



Destacó que la elección de Con Dao como sede reviste un significado especial, ya que este territorio está estrechamente vinculado a la heroica lucha del pueblo vietnamita y posee importantes valores culturales, naturales y medioambientales.



Según Pham Minh Tuan, las actividades permiten a los participantes comprender mejor el valor de la paz, que constituye una base para que los pueblos construyan confianza y avancen hacia un desarrollo duradero. También contribuyen a fomentar la responsabilidad compartida en la protección del medioambiente y la conservación de la biodiversidad frente a los desafíos del cambio climático.



Estas experiencias, añadió, ofrecen nuevas oportunidades para ampliar la coordinación entre las partes, impulsar el desarrollo sostenible de Ciudad Ho Chi Minh y fortalecer la cooperación internacional.



Por su parte, Sourabh Kemparaju, vicecónsul general de la India en Ciudad Ho Chi Minh, valoró las actividades de intercambio entre los pueblos organizadas por la Unión municipal de Organizaciones de Amistad.



Afirmó que la visita ayudó a los participantes a comprender mejor los sacrificios de las generaciones anteriores durante la lucha de Vietnam por la independencia. Las similitudes entre las experiencias revolucionarias de la India y Vietnam ponen de relieve el valor de la paz y la necesidad de seguir estrechando la cooperación bilateral, difundiendo valores civilizatorios y ampliando las relaciones en diversos ámbitos, señaló.



Los organizadores esperan que las experiencias en Con Dao permitan a los representantes diplomáticos conocer mejor la historia, la cultura y la naturaleza de Vietnam, así como el anhelo de independencia y el espíritu pacífico de su pueblo.



Estos intercambios servirán de base para consolidar y ampliar las relaciones entre los pueblos y la cooperación entre Ciudad Ho Chi Minh y otros países, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región./.