Primer ministro de Vietnam insta a jóvenes a liderar la innovación y el crecimiento económico

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistió hoy en Hanoi a un diálogo con la juventud para potenciar el papel de los jóvenes en el emprendimiento y la innovación, en aras de impulsar el crecimiento y generar empleos.



En su intervención en la cita, celebrada con motivo del 70.º aniversario del Día Tradicional de la Federación de Jóvenes de Vietnam (15 de octubre), el jefe de Gobierno reafirmó que el Partido y el Estado conceden especial importancia al trabajo relacionado con la juventud y han institucionalizado numerosas directrices y políticas mediante disposiciones legales.



En los últimos tiempos, los jóvenes vietnamitas han logrado avances notables en el aprendizaje, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transformación digital. En 2026, el ecosistema de emprendimiento de Vietnam creció cerca de un 68% respecto a 2025, situándose entre los 50 mejores del mundo y los 10 primeros de Asia. Asimismo, los jóvenes participan activamente en actividades de voluntariado, garantía del bienestar social, protección del medio ambiente, preservación de la identidad cultural e integración internacional.



Sin embargo, ante los rápidos cambios del contexto internacional y la aceleración de la transición de Vietnam hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el premier subrayó que las nuevas generaciones deben situarse a la vanguardia de la renovación del pensamiento, la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación. También destacó su papel pionero en la construcción, el desarrollo y la salvaguarda de la Patria.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en el diálogo. (Foto: VNA)



El primer ministro instó a los ministerios y organismos competentes a ejecutar eficazmente los programas de desarrollo juvenil, mejorar la calidad de las previsiones del mercado laboral, reforzar la correspondencia entre la oferta y la demanda de empleo y crear condiciones para que los jóvenes con talento asuman responsabilidades importantes.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá generar oportunidades para que los jóvenes científicos e ingenieros participen en la investigación y el desarrollo de tecnologías estratégicas, especialmente en inteligencia artificial, tecnología aeroespacial y energía nuclear. Para ello, será necesario fortalecer la cooperación entre el Estado, los institutos de investigación, las universidades y las empresas.



Por su parte, el Ministerio de Finanzas deberá perfeccionar los mecanismos de financiación y diversificar las fuentes de capital para el emprendimiento juvenil, mientras que el Ministerio de Educación y Formación priorizará el desarrollo de competencias digitales, idiomas extranjeros y capacidad innovadora. Los ministerios y organismos pertinentes también deberán ampliar las oportunidades de emprendimiento en la agricultura y apoyar a las empresas jóvenes en el acceso a los mercados, el crédito y la vivienda social.



Los comités populares de las provincias y ciudades bajo administración central deberán garantizar un entorno favorable para que los jóvenes emprendan y creen puestos de trabajo. Entretanto, la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh continuará apoyándolos y facilitando sus vínculos con científicos, empresas, inversores y mercados.



El primer ministro Le Minh Hung reafirmó que el Partido, el Estado y todo el sistema político están dispuestos a escuchar y acompañar a las nuevas generaciones, así como a crear las mejores condiciones para que los jóvenes hagan realidad sus aspiraciones y contribuyan activamente a la construcción, la defensa y el desarrollo nacionales./.